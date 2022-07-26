升中派位｜小六生自小對九華一見鍾情　家長月花萬元培育終圓夢

升中派位今日（26日）放榜，今年獲派首三志願整體滿意率為94%創史上新高。油蔴地天主教小學今年有92.8%小六生獲派首三志願，較全港整體稍低，校長余佩琴表示相信與家長採進取選校策略有關，滿意整體派位結果。



有家長表示，兒子小一參觀九龍華仁書院後已愛上其校園環境、校風和師資，加上他亦愛好課外活動，過去每月花1萬元安排他補習及興趣班，終成功得償所願升讀心人儀中學。



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兒子小一立志讀九華 家長月花逾萬培育

獲派首志願九龍華仁書院的羅同學表示，以往準備校內考試十分辛苦，每日需補習兩小時「補習（老師）係咁換，最後都揾到好補習老師」，故十分感謝學校老師、補習老師及父母，晚上會與家人食自助餐慶祝。

羅太表示，兒子自小一參觀九華後已對該校一見鍾情，「佢畀九華環境吸引，話點解有間咁大嘅學校，好多唔同活動，個球場又大」，故多年來一直以入讀該校為目標，事前已準備成績表等資料，預備需要時叩門。

羅先生表示，疫情下每日只上半天上課而且網課為主，幸好兒子勤力温習，終獲派心儀學校。他又稱兒子興趣多多，每月花逾萬元費安排兒子補習，以及參加游泳、羽毛球、英文及音樂等興趣班。

羅同學小一已目標入讀九龍華仁書院，今日終如願以償。（余俊亮攝）

家長放榜前夕緊張失眠

鍾同學獲派首志願油麻地真光女書院，母親鍾太得知結果下不禁興奮大叫，「琴晚係咁瞓瞓唔到，唔知講咩好，太開心喇。」鍾先生稱女兒升小時因派位不理想曾四出叩門，終獲油天取錄，「絕對唔鐘意叩門，叩門好辛苦」，稱事前已做好叩門準備，故對女兒獲派首志願感十分開心。

鄭同學與兩名好友同在自行收生階段獲派中西區聖保羅書院。他表示，自己從小志願是做醫生，「幫到人吖嘛，同賺到錢，想做屋企第一個醫生。」

校長：受移民潮影響，中游學生派位理想

油天校長余佩琴表示，今年該校有七成多學生獲派首志願，比例較去年稍跌，相信與家長選校較以往進取有關，滿意整體派位結果。她又說，今年派位結果受移民潮影響，學校今年參加升中派位的學生人數減少20人，相信不少學生因移民而不在港升中學，令中游學生「向上流動」派位情況理想。