校園天地｜基真同學起飛啦！歷史文化架橋樑　線上遊學促交流

香港7月多了一個新機場……位於中華基督教會基真小學！



基真國際機場在7月7日開幕，學校禮堂搖身一變化為國際機場，精選36位高年級的優秀學生就業上崗，負責不同的航空旅遊業崗位，以確保基真國際機場出發的第一班航機安全準點抵達青島，讓600多位學生順利與姊妹學校青島寧夏路小學進行特別的雲交流。（資料由中華基督教會基真小學提供）



基真國際機場統籌人林雅芬主任一個月前在愛學遊的協助下邀請了航空界專業人士呂智孝女士為36位學生進行了特別培訓，不但教授了航空業各個環節的注意要點和服務規則，還贈送給每位學員一架精美小飛機。

小學員的培訓成效在機場開幕日表現優異：小領隊逐次帶每班同學走進機場；小地勤為同學們檢查核對機票和護照；小海關檢查行李，掃瞄器「啤」「啤」響；小出入境職員為同學檢查護照和蓋章；小機師和空中服務員與同學們在3D飛機下一起大合照‧‧‧整套流程完全是學生自己負責，切身體驗了航空從業員的工作責任，學生們非常開心，歡樂的笑聲響徹校園。

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中華基督教會基真小學不單把學校變成機場，更是成功完成全校的雲遊學。在飛行旅途中，全校課室在小機長（雙語）廣播下，播放了南方航空的航空安全影片和春秋航空的健康操，最重要是與青島聯線，直播參觀了青島貝殼博物館，由專業導師親自直播，深入探索多樣化的貝殼，進一步了解海洋貝類，讓香港及青島學生學習海洋知識，喚醒生態環境保護的重要性。

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基真小學的學生在彭潔嫻校長的帶領下，擔當了香港旅遊大使，向青島姊妹學校的同學們通過視頻介紹香港的景色，每位旅遊大使負責介紹香港不同景點，包括海洋公園、金魚街、濕地公園、香港公園、茶具博物館等風景名勝帶到青島。

青島寧夏路小學的同學們也通過簡報的形式，向基真小學的同學們介紹了青島的特色風景和美食以及“多姿多彩的寧學園”校園生活。

兩地學生還就自己感興趣的問題進行了現場線上交流，熱烈的交流和融洽的氛圍進一步增進了兩地學生間的友誼。

最後，香港基真小學的彭潔嫻校長和青島寧夏路小學的焉永紅校長分別做了活動總結︰認為此次以歷史文化為主題的線上交流活動加深了兩地學生對異域文化的了解和理解，在相互的交流和學習中，進一步培養了文化認同、國際理解和愛國情懷。

線上遊學主題交流活動，為兩姊妹學校的友好交流拓寬了新的交流空間和路徑。今後，兩校將繼續在友好交流中為學生的發展搭建更多的平台，創造更多的機會，進而實現學生更好的成長。

（資料由中華基督教會基真小學提供）

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