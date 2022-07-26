升中派位｜學生叩門九龍華仁　指李家超是出色舊生　冀成李嘉誠

升中派位今日（26日）放榜，獲派首三志願的整體滿意度雖創下新高至94%，但今早多間傳統名校仍有不少家長及學生「叩門」，盼獲得一學額。特首李家超母校、九龍華仁書院今日陸續有數十名家長及學生到場叩門，不少學生雖獲派同為名校的第二志願，但仍想申請一試。有同學稱希望能像李家超般，成為出色的舊生、名人，為學校增光，並指希望成為李嘉誠般的商人。



家住黃大仙區的周同學雖「跨區」將九華放在第一志願，但今日獲派第二志願、其區內一間名校，故今日再攜成績表等到場報名。周同學表示，一直嚮往九華的學校設施及校舍環境，尤其是足球場，「係香港我見過最好嘅足球場」。

叩門學生：李家超是九華出色舊生 冀成為李嘉誠般的商人

周同學又說，九華學術表現優秀，學生往往有好出路，例如現屆特首李家超，「李家超佢而家係香港政府（特首），係好出色嘅舊生」，又稱想成為像李家超般的名人，「為呢間學校發光發揚，我想成為一個商人，好似李嘉誠咁，賺多啲錢幫助其他貧窮地區嘅人。」

家長指叩門是漫長戰線 請假兩三天陪伴

周同學母親黃女士表示，小朋友在學校表現努力，讀書較好，亦有廣泛興趣，亦有上游泳、足波、田徑及數學班，而九華除學業成績好外，亦有不少課外活動可供學生發展。她稱本身對派位不感失望，但小朋友喜歡九華，故不想放棄再試試叩門。

她形容「叩門」是「漫長的戰線」，亦特意請兩三日假陪伴小朋友。至於最近九華爆發疫情，她笑稱無得擔心，「最緊要小朋友入到好學校，其他嘢自己身體健康就得。」

獲直資中學錄取 仍到場叩門

另一學生劉同學雖然已獲直資中學錄取，今早仍到九華「叩門」。家長劉太表示，之前已心儀九華，見今年有移民潮，學位可能較鬆動，故想來試試，「希望得啦，主要靠筆試，睇小朋友狀態」，若獲九華錄取，應會選擇放棄直資中學學額。她稱九華除學生成績出色外，亦關注培育學生將來興趣，小朋友有學鋼琴，希望可在中學發掘將來興趣。

▼升中派位結果出爐▼

