校園天地｜樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 「十年樹人」生涯體驗

當你回想自己面對升中選校、等待會考或DSE放榜，對選擇升學或就業時，是否感到徬徨失措?那刻可能仍然不知道自己想行哪一條路?相信很多家長作為過來人，也有相同的感受。樂善堂梁黃蕙芳紀念學校的許校長也一樣，為讓同學及早找到自己人生目標、規劃未來、培養正向心態、認真學習及生活，梁校特別與外間機構合作為本校五年級學生舉行「十年樹人」生涯體驗課程。透過模擬成長階段的生活，遊戲活動，讓學生了解今日香港的社會狀況，樂於面對挑戰，學會管理人生，並成就好公民的責任。（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）



模擬人生

課程模擬競爭劇烈的香港社會。讓同學們經歷未來十年人生的體驗課程。活動中讓同學經歷學習生活中的不同階段: 升中面試、升中統一派位（Band 1, 2 或3）、參加DSE、DSE 放榜、進入大專或毅進課程及找工作面試。

許校長說:「學生在過程中會因升讀到心儀中學而歡呼，會因未似預期的成績而失望。在刻意安排下，讓平日欠缺自信的同學當上狀元，讓自視過高的同學在考試中被取消資格；在工作面試時被老闆刁難從中讓同學經歷人生的起與跌，從中體會時間不會重來，要勇敢面對挑戰。當同學模擬大學畢業，穿上畢業袍時，有個同學走過擁抱著我，對我說:『校長，我不捨得你和母校呀！』那刻我真的很感動。」

反思成長

另一方面，同學透過反思而成長。哪一個經歷令他們最深刻?對DSE的感受如何?為什麼?他們面試了什麼工作?學會了什麼?活動中，當一名僱主問一位同學為何有了工作仍然選擇繼續進修時，那位同學回答:「我本來想做物理治療師，但我只得副學士資格，所以我要修讀一個學位課程。」另一位同學面試時因為不夠信心而不獲聘用，但他沒有放棄，再進行第二次面試，這次他表現得信心十足，結果獲聘用了。老師表揚他時問他從面試中學會了什麼?他回答說:「做任何事都要做好準備。」許校長說:「我們的同學都不知不覺地成長了！」

認識自我、擁抱未來

正如活動中的口號「時間不會重來，生命可以預演」，我們相信同學經過三日活動後，會更認識自己的優點和缺點，確定目標，為規劃人生作好準備。

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

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