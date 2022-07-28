教育局考慮未來條件可行推廣完全普教中　蔡若蓮：不會普通話吃虧

教育局局長蔡若蓮接受內地《環球時報》專訪時表示，若未來條件可行，教育局將考慮在學校推廣全面以普通話教授中國語文等課程，並指未來如教師水平、社會與校園普通話環境提升，學校理應在直接用普通話授課的試驗上更進一步。



蔡若蓮指，香港青年需要抓住國家發展和大灣區建設等機會，「不會說普通話會很吃虧」，又認為學校教育有需要讓青年掌握普通話，「這是最基本的」。

蔡若蓮於《環球時報》專訪中表示，若未來條件可行，教育局將考慮在學校推廣全面以普通話教授中國語文等課程。（資料圖片/羅君豪攝）

教育局發言人其後在回覆查詢時指，學校是否推行「普教中」，須由學校按本身情況，包括師資的準備程度、學生的普通話水平、校園的語境、課程編排、學與教的支援等，專業地作出決定，澄清這項政策一直以來沒有改變。學校如衡量本身條件許可，可以不同程度(班本、級本及校本)落實普教中。

發言人又指，教育局一直鼓勵學校營造普通話的語言環境，舉辦多元化的活動，創設更多機會讓學生在課堂內外運用普通話；另亦重申引用《環球時報》的報道原文，指報道寫上「如未來條件可行，教育局將考慮在香港學校中推廣完全用普通話教授中國語文等課程」，其「本義」是「如條件可行，學校可以用普通話教授中國語文科」。發言人強調，若解讀為「考慮在全港學校推行普教中」或「全面推行普教中」並不精準。