元宇宙｜科大推全球首個實體數碼雙子校園　戴VR上堂接通港穗園區

元宇宙概念日漸崛起，在元宇宙返學會是怎樣？香港科技大學今日（28日）宣布在元宇宙建立全球首個實體-數位雙子校園，以VR眼鏡結合虛擬校園與課室，讓學生戴上眼鏡進入虛擬校園與其他同學一起上課。



科大副校長汪揚表示，技術正處初步研究，未來希望香港科大及將於9月開學的香港科技大學廣州新校師生，能在元宇宙世界一起上課、學習和交流，並指元宇宙可以讓同學們大家一起參與研究，發揮更大功能。



香港科技大學7月28日宣布在元宇宙建立全球首個實體數位雙子校園，戴上VR眼鏡感受虛擬世界。（鄭嘉惠攝）

記者赴「元宇宙」逛科大廣州校園感暈浪 跳入水池難翻身

科大今日舉行香港高等教育界首個「元宇宙記者會」，參觀科大(廣州)校園及了解元宇宙雙子校園計劃內容。記者在現場戴上VR眼鏡，手執兩個手掣，在虛擬世界內逛科大廣州校園，唯或因操作技術不佳，不少記者不時跳進水池無法翻身，雖然主持曾提醒「唔好跑咁快，會嘔」，但又因操之過急跑動太久導致有稍微「暈車浪」感覺的不適。

記者會介紹計劃時，改變場景至虛擬演講廳，大家一起站在觀眾席，看著教授講解簡報，感受大家一起上課的樂趣。不過虛擬世界內看簡報跟現實世界看簡報幾乎一樣，所以在此之後的講解，大家都脫了VR眼鏡，默默結束虛擬體驗。

現場記者戴上VR眼鏡體驗及遊逛科大廣州校園。（鄭嘉惠攝）

暫用較舊技術及設備 期望做到普及化

領導 MetaHKUST 計劃的科大副校長（大學拓展）汪揚表示，實體和虛擬世界正急速融合，在勢將顛覆未來的web3.0時代，香港具備所有發展要素，科大作為相信是全球第一所建立實體-數位雙子校園的大學，已準備好帶領創造一個可持續發展的XR 生態系統，推動研發和學習。他指，目前技術投入和設備較舊，有待改進，但價錢相宜，日後期望做到普及化。

元宇宙內學生更有參與感：直接送大家去尼羅河上歷史堂

科大新興跨學科領域學部教授兼科大元宇宙與計算創意研究中心主任許彬則表示，虛擬實景「元宇宙」內教學能讓學生更有參與感，有更佳體驗：「例如上歷史堂，要去尼羅河，直接送大家去當地條尼羅河度，又唔會浸死。」另外「元宇宙」在疫情下亦能改變大家對在線上上課的沉悶。他更期望未來有其他功用，例如藝術丶遊戲、展覽等等。

汪揚表示，這個虛擬雙子校園不僅提供一種沉浸式擧習體驗，更是一個所有學生、教職員和校友都能參與的綜合平台，讓科大社群能進行跨校園創作、創新和互動連繫，是一個長遠發展計劃，首階段大學將建立主要基礎設施，包括興建延展實境教室，安裝傳感器、攝錄鎲頭和可視化器材等，並邀請所有大學成員為兩個實體校園進行眾包掃描，為建立虛擬雙子校園提供所需要的影像。

大學開放日及畢業典禮日後也可虛擬及實體型式進行

未來，兩所校園在發放訊息和處理行政方面亦會變得更為方便，例如以非同質化代幣型式、利用區塊鏈技術頒發加密文憑或成績單，大學活動如開放日或畢業典禮等，亦可同時或獨立地以虛擬及實體型式進行。

元宇宙研究中心團隊現正致力在科大廣州校園建設第一個混合現實 （Mixed Reality）教室。教室面積約二千四百平方呎，預計能於今年9月1日廣州科大開幕日前完工，連同即將在清水灣校園建造的同類型教室，兩個校園的教授和學生未來將可在同一時間，於兩個平行空間中互動並参與相同的課堂。