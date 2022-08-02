媒體素養｜中學生參訪《香港01》編輯部　網編記者分享實戰經驗

現時政府正推動中小學推行媒體素養教育，助中小學生面對各種資訊時能明辨慎思。《香港01》於7月28日安排約30名來自不同學校的中學生到訪編輯部，並邀請前線網編和記者分享日常工作和新聞採訪流程，包括新聞機構如何使用社交媒體、新聞採訪期間如何查證事實真偽等，提升學生媒體素養。



網編分享新聞機構如何操作社交平台

活動歷時約1.5小時，先由《香港01》公司代表，簡介公司最新發展，然後由娛樂組網絡編輯分享個人入行經歷，以及日常工作情況。

M21學生參觀《香港01》。（蘇煒然攝）

她表示，作為新聞機構的「小編」利用社交媒體發布新聞時，需考慮如何讓讀者能接受新聞資訊，以及遵守新聞原則，例如發布帖文前需再三確認內容屬實、不能發表個人感受等，有別於一般人日常使用社交平台。另外，亦會因應不同社交平台的使用者年齡層，和新聞內容特質等調整策略。

偵查記者分享調查過程

M21學生參觀《香港01》。（蘇煒然攝）

活動另一環節由偵查組記者分享偵查報道的調查和採訪過程。他表示，調查報道往往涉及公眾利益，例如當中是否涉及利益衝突、以至不法行為等。例如《香港01》過往曾揭發丁屋有人違例套丁、高官與商界涉及利益輸送等事件，並在報道後由執法機構跟進。

問答環節學生踴躍參與

活動設有問答環節，參與學生躍發問，提出不同類型的問題，包括如何為日後入行做網編準備、偵查記者如何查核事實、調查過程是否危險等。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體素養，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

上述活動亦可作為學校生涯規劃、全方位學習等不同項目之一；若對以上相關服務有任何查詢，可透過以下方式聯絡我們的同事黃先生：

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