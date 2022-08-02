校園天地｜保良局余李慕芬紀念學校　開創學習機會　發展學生潛能

本校保良局余李慕芬紀念學校為一所中度智障兒童特殊學校，配合STEM教育的推動，學校已於2020年度成功申請優質教育基金資助「校本STEM教育計劃」，為學校提供豐富的學與教資源發展與STEM相關的多元化活動，增加學生接觸科技活動的機會，本校於2022年7月22日(五)舉行第三屆聯校機械人大賽，並邀請不同特殊學校參加，同時亦邀請香港教育大學科學與環境學系教授、研究生院副院長（學術發展及支援）蘇詠梅教授作嘉賓見證賽事，並分享意見，勉勵師生。（內容由保良局余李慕芬紀念學校提供）



由設計與應用科技科毛澤恩高級主任帶領下，精心設計適合學生比賽內容。當日的比賽項目包括「太空漫遊」及「水之迷城」。在「太空漫遊」比賽中，四所學校學生代表須以最快速度編程，將機械人由基地出發到不同的地方完成任務。於「水之迷城」中，更要求學生透過編程來控制機械船在水中運行。當中，機械船須儘快移至到不同位置收集顏色球。

當日比賽雖然以線上形式進行，但現場及線上氣氛熱烈，同學在各校內為學校代表打氣鼓勵。四所學校勢勻力敵，將日常訓練所學的都一一展示出來。

在未來，本校會繼續為中度智障兒童舉辦多元化的學習活動，豐富他們在生活中的見識，讓同學掌握重要技能，與時並進。

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（內容由保良局余李慕芬紀念學校提供）

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