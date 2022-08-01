「內地大學升學資助計劃」今起接受合資格香港學生申請

教育局今 (1日) 宣布2022-2023學年「內地大學升學資助計劃」由今日起至9月30日接受合資格香港學生申請。

教育局發言人表示，資助計劃將惠及在191所指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生，包括於2022-2023學年參與內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的129所院校。



為了讓前往內地修讀學士學位課程的香港學生提供適切的支援，以及確保學生不會因經濟困難而無法獲得專上教育的機會，合資格的學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，前者只提供通過入息審查的學生。

資助計劃下的資助款項會按年發放，資助年期為學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的修業期。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一，計劃不設名額上限。