青少年大滿貫冠軍黃澤林讀港大獲40萬獎學金：冀令港人更熱愛網球

港大首屆舉辦「頂尖運動員入學計劃」錄取本港運動員，當中獲錄取的6人同時獲李兆基基金資助每人40萬元獎學金，6人分別入讀工商管理學士、理學士及文學士課程。



創下香港歷史、在美網及澳網連奪兩項青少年大滿貫冠軍的網球運動員18歲黃澤林表示，會利用獎學金在網球訓練及比賽開支上，並稱希望香港更多人熱愛網球，「令多啲人知網球係好正，可以衝出國際。」



劍擊運動員崔浩然則稱自己事隔11年重返校園，笑言入學後與同屆同學至少相差10年，希望可兼顧好劍擊運動及學業。



劍擊運動員吳諾弘與黃澤林同讀工商管理

6名獲基金資助的運動員包括黃澤林、曾是童星的劍擊運動員吳諾弘、帆船運動員Russel Williams Aylsworth，4人將入讀工商管理學學士課程，崔浩然則入讀文學士課程，另外高山滑雪運動員翁厚全將入讀理學士課程。大學將提供各種支援，包括個別學業輔導、彈性上學安排及體格訓練等，配合運動員訓練及比賽行程。

黃澤林說，他在香港土生土長，明白網球不似在歐洲般熱門，開心自己創下不少紀錄，算稍有成績，「希望可多啲小學生好似我咁，咁鐘意網球」，又稱得悉不少人因為他開始喜歡打網球，冀用自身努力，「令多啲人知道網球好正，可以衝出香港去世界各地。」他又說，胞姊現就讀港大工商管理學士二年級，平時聽她分享，而對該科產生興趣，選同一科可請教她。

黃澤林希望更多港人可認識網球，靠網球衝出國際。（李澤彤攝）

獎學金將用於支付比賽開支

問及如何使用40萬元獎學金，6人均稱會用在運動上，例如到世界各地比賽的使費等。黃澤林則表示，網球並非一項容易的運動，需要四圍比賽，金錢負擔只重不輕，認為獎學金可幫輕經濟，例如教練、比賽的費用等。

30歲劍擊運動員崔浩然重返校園：好似韓劇咁

明年將屆30歲的崔浩然則表示，上一次考試已在11年前，相信入學後，與同屆同學年齡至少相差10年，笑言說：「初時都覺得好奇怪，好似韓劇咁，有個好老嘅人返校園，但其實唔係嘅，好多人話我個樣唔似30歲。」

他坦言2018年曾經退役在社會工作，當時接觸到不少大學生，知道讀大學的機會難得且十分重要，又稱同隊隊友蔡俊彥，及重劍隊的朱嘉望及連翊希均在港大就讀，自己有問題亦可請教三人。

選讀理學士課程的高山滑雪運動員翁厚全表示，理學士中的營養科學的知識對身為運動員的他很有用，其次因為每年到雪山訓練時，發現雪山變得越來越細，擔心雪山可能會在未來逐漸消失。他希望能藉此引起每個人關注環境，令大家未來仍可以享受滑雪。

恒基李家誠：冀助運動員及學業雙軌發展

恒基兆業地產集團主席李家誠透過視像通話祝賀6名運動員，稱自己喜愛與家人觀看緊湊的運動比賽，運動員的奮鬥故事令他及港人深受感動，得悉年輕運動員到處比賽，長期不在港，兼顧運動及學業不易，故在未來3年每年透過基金發放240萬元，即合共720萬，每人資助約40萬元，冀他們可雙軌發展。