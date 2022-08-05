警隊《小精英》國安教育推第三冊　大灣區主題印2.5萬本派幼稚園

善德基金會和葵青警區自2020年起合作出版《小精英》系列教材，以貼近生活的主題，培養幼兒正向價值觀和守法意識。第二冊教材已向全港超過400間幼稚園派發，製作單位指反應熱烈，更有幼稚園將教材納入校本國安教育課程之內。



善德基金會常務副主席湯修齊表示，將繼續推出第三冊《小精英・大灣情》，並加碼製作桌上遊戲，讓學生從小認識粵港澳大灣區城巿。他指，預計新學年派出25000份教材予幼稚園高班學生，覆蓋全港同齡幼童約一半。



將國安教育融入日常生活 繪本及手偶添趣味

荃灣商會朱昌幼稚園是其中一間應用《小精英》系列教材於國安教育的學校，校長林翠玲表示，以往有感難以將國安教育的概念帶入校園，但使用貼近生活的《小精英》系列教材後，學生興趣提高，教材可以自然地結合原本教案內容，藉以教導小朋友良好行為。

林校長指，教材貼近生活，真實描繪環境，能提高學生興趣。（郭曉晴攝）

林翠玲表示，教材利用生活情景，教導小朋友正確品德及正面價值觀，例如知禮守法、孝順父母、尊敬師長等。她解釋，若小朋友在學習階段中清楚明白是非觀念，長大後將走上正軌，不會有偏差行為，可發展成材。

她又指，利用繪本、生字圖咭、動畫等教材，例如學生透過節日認識中國文化，從小培養對國家的愛國情懷，並建立身份認同，讓學生知道自己是住在香港的中國人，做個真正的中國人。

幼稚園教師蔡主任指，教材主要作輔導作用，例如利用手偶說故事。（郭曉晴攝）

續推第三冊《大灣情》 介紹大灣區9+2城巿特色

由於首兩冊反應熱烈，第三冊將以「大灣區」為主題，介紹各城巿特色，例如武術之都佛山、孫中山故鄉、廣洲美食沙河粉等。同時加入適合高班至初小學生的桌上遊戲，希望推廣給更多人認識。湯修齊稱，要讓學生從小知道香港和祖國是沒有界限，粵港澳多處擁有無限機遇。

第一冊《小精英・遊葵青》印製3500本，派予葵青區幼稚園，到第二冊《小精英・節日情》加印至2.5萬本，派予全港幼稚園。湯修齊表示，教材廣受幼稚園業界及不同持份者歡迎，基金會為第二冊贊助約200萬元，第三冊預算將增至250萬至300萬元。

11間幼稚園「小精英」參與大滙演

周日（8月7日）將舉行由香港善德基金會主辦、警務處協辦的「小精英慶回歸大滙演」，由11間幼稚園學生與香港警察銀樂隊演出，預計屆時有超過1000名嘉賓出席，向學生和社會各界推廣愛國教育。

即將升高班的學生陳涴澄表示，已為滙演練習超過2個月，對周日表演感興奮，希望在觀眾面前跳好。另一位學生何倬齡亦同樣期待表演，對自己的表現充滿信心。至於對《小精英》教材的反應，二人提到其中一課「七一回歸」有介紹到金紫荊廣場升旗的情景，能從中學習到應有的禮儀，另外亦特別喜歡教材中的一隻小貓角色「曦曦」。