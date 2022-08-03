國民教育｜22學年活動規劃年曆公布　新增建軍節、中共建黨等日子

教育局公布2022學年學校「活動策劃年曆」，並強烈建議參照年曆有系統地在重要日子策劃校本國民教育活動。新學年年曆新增多個重要日子，例如八一建軍節安排學生就解放軍做資料搜集或專題探究、中國共產黨建黨102周年則可安排學生於中史或歷史課討論共產黨發展。



2022/23學年教育局國民教育活動規劃年曆

現時學校需每周舉行升國旗儀式

教育局最新通告指出，學校有責任從小培養學生的國家觀念、國民身份認同和民族自豪感。目前全港中、小學校和特殊學校必須在每個上課日升掛國旗、每周舉行一次升國旗儀式和奏唱國歌。

強烈建議學校按活動策劃年曆進行校本國民教育

通告中教育局強烈建議學校參閱「國民教育——活動規劃年曆」，在 2022學年全面及有系統地推行國民教育，包括在重要日子安排課堂以外的學習活動及配合相關科目的教學，深化學生對國家重要歷史事件的認識，準確把握「一國兩制」、《憲法》和《基本法》構成的憲制秩序，培養學生的國家觀念。

《香港01》今日（8月3日）統計《概覽》內容，發現不少學校均有將國民教育列入學校簡介內容，大部分學校將國教併入德育及公民教育課程之中。（資料圖片）

國民教育活動規劃年曆增5重要日子

2022學年的國民教育活動規年曆新增5個重要日子，包括：9月30日烈士紀念日、5月1日勞動節、7月1日中國共產黨建黨102周年、7月7日七七事變紀念日以及8月1日中國人民解放軍建軍節。

教育局同時於年曆列舉活動建議，例如八一建軍節學校可安排學生就解放軍或解放軍駐港部隊進行資料搜集、專題研習；中共建黨102周年學校可舉辦圖書館專題書籍展覽、安排學生分享國情電影觀後感、於中史、歷史課討論中國共產黨的發展。