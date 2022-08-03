JUPAS放榜｜重度弱聽DSE生獲港大取讀修讀工程學　目標做聽力學家

JUPAS大學聯招下周三（10日）放榜，香港大學今日（3日）公布向8位有特殊教育需要（SEN）的DSE文憑試考生發出取錄通知。



其中一位考生梁梓朗自小患有重度弱聽，學習期間堅持努力，終在文憑試取得最佳5科23分的成績。新學年他將入讀港大工學學士（工程科學），目標將來成為聽力學家，研發更好的助聽器。他勉勵其他特殊需要學生，每人都有各自的困難，但只要堅持一定會捱過。



兩位特殊學習需要學生林育姍（左）和梁梓朗（右）今年9月將入讀港大。（郭曉晴攝）

10個月大時驗出重度弱聽 冀研發更好助聽器

梁梓朗自10個月大時被診斷為重度弱聽，1歲起配戴助聽器，小時候亦曾經歷被同學取笑的階段。他表示，成長過程中得到聽力學家的協助，佩戴助聽器後改善溝通，所以中六時定下目標，希望成為聽力學家，以自身經驗協助同樣聽障的人士。他又指，一直喜歡港大的學習環境，故將港大列為大學聯招首選課程。

收到取錄通知後，梁梓朗表示頓放下心頭大石，開始期待未來4年的大學生活，希望可以認識新朋友，豐富人生經驗，發掘其他興趣等。同時，他更希望參與不同大學研究，為目標打好基礎，計劃將來攻讀聽力學碩士課程。

深信只要堅持一定會捱過：捱過後會為自己感到驕傲

梁梓朗現時主要靠助聽器和讀口形理解其他人說話，近年遇上新冠肺炎，疫情期間所有人戴上口罩，較難聽清楚他人說話，加上無法讀口形，有時候未必跟上學習進度。幸好中學時學校提供足夠支援，例如老師特意轉用透明口罩、跟進學習情況、同學互相幫助等，自己亦會主動向身邊人表達需要。

他又稱，雖然稍有擔心初期未能適應大學生活，但相信只要堅持，可以走過所有困難。他寄語其他同樣有特殊教育需要的學生，每人都有各自的困難，只要堅持一定會捱過，「雖然是老生常談，但捱過後會為自己感到驕傲」。

港大學生發展及資源中心輔導及心理培育總監楊麗瑩表示，將視乎學生的需要度身訂造支援計劃。（郭曉晴攝）

脊髓肌肉萎縮症林育姍入讀理學士課程

港大今年向8名有特殊教育需要學生發出取錄通知，另一位取錄學生林育姍患有脊髓肌肉萎縮症，是港大至今第2位肌萎症學生。林育姍將入讀理學士課程，希望日後循生態學及生物多樣性或生物化學的研究方面發展。她表示，對未來大學校園生活充滿期待，想嘗試住宿舍、「上莊（擔任學會幹事）」、參加交換生計劃等，相信自己可以解決困難、衝破障礙。

港大將為SEN學生度身訂造支援計劃

港大學生發展及資源中心輔導及心理培育總監楊麗瑩表示，校方相當歡迎兩位學生的加入，將視乎學生的需要度身訂造支援計劃。港大近年約有300位登記特殊教育需要學生，校方會提供個別支援，包括調節考試安排、提供特殊學習軟件、課堂錄影、基金支援等。她強調港大不會為特殊教育需要的學生降低學業要求，但會因應學習需要提供協助，減低身體障礙的影響。

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