DSE覆核成績︱近1.6萬人申請較上屆升2.91%　考評局8.17公布結果

香港考試及評核局今日（4日）公布，2022年香港中學文憑試DSE申請積分覆核及重閱答卷總人數為15,815人，佔總應考人數的33.02%，當中有222個科次申請積分覆核，34,760個科次申請重閱答卷，成績覆核結果暫定於2022年8月17日公布。



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申請積分覆核或重閱答卷佔總應考人數33%

DSE 2022剛於上月放榜，不少考生會申請積分覆核或重閱答卷，以博取更好的成績。考評局今日公布，今年有15,815位考生申請積分覆核或重閱答卷，佔總應考人數47,891人的33.02%，比例較去年上升2.91%。而應考科次方面，今年共有267,148個應考科次，當中222個科次申請積分覆核，佔0.08%，另外34,760個科次申請重閱答卷，佔13.01%。

今年有15,815位考生申請積分覆核或重閱答卷，佔總應考人數47,891人的33.02%。（考評局提供）

續以手機短訊發放覆核結果 通知書以電子方式送予學校

考評局指。今年的成績覆核結果暫定於2022年8月17日公布，今年繼續會以手機短訊向申請覆核成績，並已提供手機號碼的考生發放覆核成績結果。同時，所有學校考生的覆核成績結果通知書會以電子方式傳送予所屬學校，考生可經校方獲悉其成績覆核的結果；自修生則會透過郵遞收到書面通知。自修生及夜校考生亦可自行登入香港中學文憑考試網上服務的個人帳戶查看成績覆核結果。

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