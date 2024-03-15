麥當勞故障 香港、日本多國無法接受訂單 網民：好心關門啦
撰文：友條新菜
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麥當勞故障 香港、日本多國無法接受訂單
香港麥當勞在社交平台上表示，由於電腦系統發生故障，麥當勞App及自助點餐機暫停服務，顧客只能在餐廳櫃檯點餐。
但原來除了香港之外，多國麥當勞都表示其伺服器故障。
日本麥當勞亦在社交平台表示故障。當地電視台NTV現場拍到，東京一間麥當勞門外大排長龍。
不僅在亞洲，7 News 和 9 News 都報告世界各地，包括澳洲及紐西蘭的麥當勞都受到了影響。
日本麥當勞故障卻獲大讚？
有日本網民稱因為麥當勞故障而「因禍得福」，分別獲得薯條換領券，甚至整個套餐免費！
網民くるまっち：「因為麥當勞Server故障所以收到這樣東西（麥當勞炸薯條特別招待券），算是一種運氣嗎？」
網民はるか：「因為無法使用PayPay付款，所以被告知這個套餐免費，感激麥當勞員工！已經吃下了！」
網民回應：好心關門啦
麥當勞死機引起全城熱話，有網民指寧願麥當勞關門都不想為難前線員工手寫單
點餐機已恢復如常 手機App仍然故障
HashTECH記者剛到銅鑼灣麥當勞，發現已有市民用點餐機，惟手機點餐App仍然顯示故障。
消息來源：NZherald.co.nz