Android手機版八達通 將推出｜Asus、小米、Sony、Honor等都用得
撰文：林勇
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Android手機版八達通即將推出，Asus、小米、Sony、Honor等手機都用得！｜一直以來，手機八達通非常方便，一拍手機即搭車、付款等，可是那時只有iPhone、Samsung或Huawei手機先用得，令不少其他Android手機用家只能望門輕嘆。終於，手機版八達通即將於其他Android手機上使用了！
iPhone手機版八達通一向都是不少果迷喜愛的功能，而Android用家只有Samsung或Huawei手機才可使用，實在令不少其他品牌Android手機用家十分不快。這限制終於快將被打破，如Asus、小米、Sony、Vivo、Oppo、Honor等不同品牌的Android手機，即將推出「Android手機版八達通」功能，終於不再羨慕iPhone、Samsung或Huawei手機用家了，直接拍卡搭車或消費了！
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