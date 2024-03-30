橫濱高達3.31晚閉幕免費YouTube直播｜橫濱實物大可動高達施設「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」（GFY）將於3月31日晚閉幕，同日晚上香港時間18:00將會有免費直播，收看整個閉幕儀式，送上直播連結、儀式內容預告。



橫濱高達3.31晚閉幕｜1000部無人機+煙花表演

橫濱高達「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」在3月31日將於日本時間下午16時（香港時間15時）完結，清場後將於晚上19:00（香港時間18時）舉行閉幕儀式「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE～To the New Stage～」，當晚，將有1000部無人機以及煙花表演，為橫濱高達最後一舞提供絕靚夜空背景；加上入場有精美禮物，連高達之父富野由悠季監督都會出席，見證最後一次「高達起動實驗」，門票早就被搶購一空，無法到達當地的Gundam迷，可以在YouTube睇直播。

Gundam Factory Yokohama（蔡浩騰 攝）l

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橫濱高達3.31晚閉幕｜4年共150萬人次參觀

「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」自2020年12月設立以來，原定早於2023年結業，由於當中受疫情影響，很多fans無法到場，大會決定延後至2024年3月31日閉幕，多年來合共有超過150萬人次到場。

（Gundam Factory Yokohama官網圖片）

橫濱高達3.31晚閉幕｜直播連結