Tesla Model Y 減價最平34.9萬+推3種新顏色｜Cybertruck公眾展出

撰文：友條新菜
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Tesla Model Y 減價最平34.9萬+推3種新顏色｜另有Cybertruck展出｜Tesla 公布Model Y將配合一換一計劃調整價格，最平$34.9萬即可入手一輛Model Y，另外更推出3款新顏色。

昨日(4日)Tesla宣布，為配合2024-25年度《財政預算案》的電動車首次登記稅寛減安排，Tesla亦為Model Y作出價格調整，「一換一計劃」後價格由$349,150起。

Model Y都在香港迎來減價（資料圖片）
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另外，今次更推出3款新顏色，分別為閃電銀、神秘灰及極致紅。3款顏色會隨著光線和視角而有不同的變化。

即睇Tesla Model Y 三種新顏色：

Tesla Model Y 一換一後價格

Model Y ——$349,150

Model Y長續航——$437,300

Model Y Performance——$468,905

Tesla Model Y新價及規格一覽

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