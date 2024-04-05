Tesla Model Y 減價最平34.9萬+推3種新顏色｜另有Cybertruck展出｜Tesla 公布Model Y將配合一換一計劃調整價格，最平$34.9萬即可入手一輛Model Y，另外更推出3款新顏色。



昨日(4日)Tesla宣布，為配合2024-25年度《財政預算案》的電動車首次登記稅寛減安排，Tesla亦為Model Y作出價格調整，「一換一計劃」後價格由$349,150起。

Model Y都在香港迎來減價（資料圖片）

另外，今次更推出3款新顏色，分別為閃電銀、神秘灰及極致紅。3款顏色會隨著光線和視角而有不同的變化。

即睇Tesla Model Y 三種新顏色：

Tesla Model Y 一換一後價格

Model Y ——$349,150

Model Y長續航——$437,300

Model Y Performance——$468,905

Tesla Model Y新價及規格一覽

Cybertruck展出

Tesla早前推出充滿未來感的Cybertruck將會有公眾展出活動，詳情記得留意我們的報導及Tesla Instagram @tesla_hk！