Netflix加價！Netflix 打擊夾 Plan 的措施不斷，近日更為用家帶來壞消息，香港 Netflix 公布提高訂戶收費，收費調整在 12.8%～16% 之間。想在 Netflix 睇《三體》，就要無奈支付香港版的高昂價格。



根據香港 Netflix 的公布，每月的訂閱收費將有 12.8%～16% 加幅，基本 720p 由現時的 $63，增加至 $73；標準 1080p $78 增加至 $88；高級 4K+HDR $93 增加至 $108。當中加幅最大的就是高級 4K+HDR，訂閱費將破百元。

基本 720p $73（原價：$63）

標準 1080p $88（原價：$78）

高級 4K+HDR $108（原價：$93）



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現時 Netflix 支援同一住戶，最高同時在 4 部支援裝置上觀賞，可同時在 6 部支援裝置中下載，最多可將 2 位未同住的人新增為額外成員。Netflix 加價之外，有用家收到 Netflix 的「警告」訊息，指現在使用的裝置，尚未設定為同戶裝置，而要取得代碼後才能繼續觀看。

想解決這問題，只要先把手機網絡關閉，再打開 Netflix 後，才將網絡重新連上，就能跳過「您的裝置上未設為此帳戶的同戶裝置」的訊息，繼續觀看影片。