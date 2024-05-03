smart #1全新智能純電SUV限定店圍方登場，26.9萬起多車型現貨發售｜smart於香港大圍「圍方」商場開設首間期間限定店，為期三個月，讓更多新界區的車迷能夠近距離體驗smart的純電魅力。佔地約4000平方呎的限定店，可為車迷提供全面的銷售服務，更營造出獨特的smart玩味氛圍，更感到輕鬆愉悅。



限定店內展示了smart旗下全系車款，包括最新推出的smart #1 Pro+、Premium以及性能版BRABUS，滿足不同車迷的需求。店內更特設試駕專區，讓大家即場感受smart純電動力的非凡體驗。此外，限定店還將不定期更換主題展示區，並舉辦各類互動活動，為到訪者帶來與眾不同的品牌體驗。另外，全新smart #1 Pro+版本已於限定店開放預訂，起售價為HK$269,000，預計最快於7月交付。有興趣的朋友除了可以到smart官網預訂外，也可以親臨「圍方」限定店、柴灣或紅磡陳列室參觀選購。

配合政府新推出的電動車「一換一」計劃，smart香港也對Premium和BRABUS版本的零售價作出了調整。其中smart #1 Premium的起售價調整為HK$319,000(原價HK$323,640)，而性能旗艦 smart #1 BRABUS的起售價則調整至HK$369,000(原價HK$409,350)。這兩款人氣車型目前均有現貨，可以立即交付。

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