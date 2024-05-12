Marshall MAJOR V／Marshall MINOR IV 藍牙耳機開箱｜Marshall 耳機／喇叭機身上的黑色荔枝皮裂紋、金色細節、大大個M字白logo型像鮮明，耳機系列成員Marshall MAJOR V／Marshall MINOR IV 都已經是品牌長青型號，有如iPhone一樣，出新款表面看來都是小修小改，那究竟是否值得入手／升級？即睇開箱！



100小時長氣耳罩．M按鈕對應手機app

頭戴式藍牙耳機 Marshall MAJOR V 表面沒有改過，其實耳機頭帶做得比上代更緊，耳罩位更貼耳，隔音效果提升。另外，它終於可以配合手機app（MAJOR IV不支援手機app的），右耳的金色按扭依然健在，定可以按壓+上下左右四方向扭，1粒掣支持多功能；左邊耳追加了「M」字自定鍵，可以用app事先定好用途，比如一鍵更替ANC模式，轉換EQ設定。如果你是Spotify用家，更可以一鍵開動「Spotify Tap」，直接播放你的Spotify Playlist。

頭戴式藍牙耳機 Marshall MAJOR V 表面沒有改過，其實耳機頭帶做得比上代更緊，耳罩位更貼耳，隔音效果提升。 (鍾世傑 攝)

左邊耳追加了「M」字自定鍵，可以用app事先定好用途。 (鍾世傑 攝)

極好用的金色按扭依然健在，定可以按壓+上下左右四方向扭，1粒掣支持多功能。 (鍾世傑 攝)

人聲更清晰

音色方面個人覺得以on ear來計算中上水準，低音當然依舊勁，人聲則比4代更清晰。最後，Marshall MAJOR V 的續航電量更由80小時加至100小時，連聽四日四夜都不用充電。（香港行貨售價：HKD$1,299）

Marshall MAJOR V 的續航電量更由80小時加至100小時，即連四日四夜都不用充電。 (鍾世傑 攝)

Marshall MINOR IV 市面少見高質半開放式耳機

近年真無線藍牙耳機已經是ANC降噪、入耳式的天下，已經很少類似舊AirPods 那樣沒有耳棉，只輕輕掛在耳窿上的半開放式，有也是cheap cheap 幾十蚊機款、爛聲的。好在Marshall MINOR照舊推出第4代，以半開放式耳機來說，MINOR IV 的低音非常之出色，機體經重新設計後配戴感舒適度。因為改用了藍牙5.3代（未來也會更新支援 LE Audio），可以同步連結雙裝置，單機電量 7 小時，加上充電盒一共有 30 小時續航力。（香港行貨售價：HKD$1,159）

MINOR IV 的低音非常之出色，機體經重新設計後配戴感舒適度。 (鍾世傑 攝)

兩機均可升級支援LE Audio｜強化音質、續航力

買藍牙耳機，真的不要為節省幾百蚊買對上代舊款，Marshall MAJOR IV已經5年沒有換款，MINOR III亦已是2年前舊型號，近兩年藍牙制式有明顯更新改善，尤其是5.3版本後，音色和連接隱定性都會愈強。而廠方表示，MAJOR V及MINOR IV將來可以經由firmware更新，支援LE Audio系列的手機，強化音質、續航力，舊用戶都值得更新。（5月7日在連卡佛優先發售，代理授權零售商於5月21日起開售）