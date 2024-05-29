Apple 公布 WWDC 24，將在香港時間 6 月 11 日凌晨 1 時舉行，一如既往將是以軟體為主導，特別今年有 iOS 18 加入 AI 功能的重頭戲，預計將是 iPhone 近年來最大規模的更新，以人工智能（AI）功能為核心重點的發布會。



ＭacRumors 早前分析了 iOS 18 將引入的 AI 功能，涵蓋範疇廣泛包括：

1）Apple Music 可根據使用者情緒自動生成歌單



2）Pages 文書處理軟體提供AI輔助寫作



3）Keynote 簡報應用程式透過 AI 自動建立簡報



4）Xcode 開發工具具備AI輔助編程能力



5）Spotlight搜尋效能因AI優化而提升



6）Siri 融入大型語言模型，支援自然對話及個人化服務



7）Siri 將與訊息App深度整合，主動建議回覆內容



8）用戶可用語音命令控制 Siri 執行更複雜的工作自動化流程



編輯能力大大提升

很多用家關注的相片﹑文字編輯方面，iOS 18 將提供自動化的編輯工具，透過 AI 分析照片內容，進行智慧化的修圖增強，加入「Clean Up」功能，更可以把畫面中的指定物件刪除。同時，語音備忘錄的內容也將能透過 AI，自動轉錄為文字，並自動整理重點內容，大幅提升工作效率。

iOS 18 系統界面設計也將小有變革，預計將讓用家對 App 的圖示排列擁有更大自由度。Mark Gurman 透露，iOS 18 將首度允許用戶自由變更 App 圖示的顏色﹑風格，例如將社交媒體App的圖示統一顏色，賦予主畫面更強的個人化風格。

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其他 OS 系統更新

至於 macOS 15，由於 macOS 與 iOS 系統的高度一致性，預計也將大量加入 iOS 18 的 AI 功能，讓 Mac 用家同樣能享受人工智能化操作。其他作業系統如 watchOS 11、tvOS 18、HomePod Software 18和 visionOS 2 也將一同更新，但目前尚未有關於新功能的具體傳聞。

硬件方面，雖然沒有可信的消息透露新品發布，但 Apple 仍有多款 Mac 產品有待升級至 M3 處理器，因此 Mac Studio、Mac mini 或 Mac Pro 等機款在 WWDC 24 露面亦不是不可能。

資料來源：MacRumors﹑Apple