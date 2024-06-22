歐國盃2024直播連結｜葡萄牙對捷克／土耳其對格魯吉亞、6月18晚上兩場大戰點樣收睇？｜歐洲國家盃2024 周末晚至深夜三場大戰：格魯吉亞對捷克有方法免費睇直播，C朗領軍的葡萄牙對土耳其，深夜還要看比利時對羅馬尼亞，這兩場場賽事又如何在香港區收看？



Now直播全部賽事｜Viu 99台免費播5場「黃金時間」賽事

歐洲國家盃2024／UEFA Euro 2024 將於香港時間6月15日星期六起在德國舉行，Now TV 獨家全程直播51場精彩賽事。除了在頻道618及/頻道619播放/頻道Lucky 688直播。如果沒有用開Now TV，可以考慮買「歐洲國家盃2024賽事通行證」（$980睇晒51場比賽/無合約期），到時用「Now隨身睇– Now TV」手機程式開手機／平板電腦都可以直播，不必裝機頂盒。

此外，ViuTV 99台將免費直播5場香港時間晚上9時開波的賽事（包括6.15周六晚匈牙利對瑞士／6.16周日晚波蘭對荷蘭，以及6.15號凌晨3點開波的揭幕戰德國對蘇格蘭！Viu TV99台直播連結

14/06（星期五）深夜3時 A組 德國vs蘇格蘭

15/06（星期六）晚上9時 A組 匈牙利vs瑞士

16/06（星期日）晚上9時 D組 波蘭vs荷蘭

22/06（星期六）晚上9時 F組 格魯吉亞vs捷克

（餘下1場尚未公布）

格魯吉亞 vs 捷克（6月22日晚9時：ViuTV 99台免費直播／馬會投注站免費睇）

捷克首仗對葡萄牙先開紀錄，臨完場慘被反超1：2，今仗對上大賽初哥格魯吉亞，相信會大手入球力追分數及得失球紀錄。此仗可在ViuTV 99台免費睇！Viu TV99台直播連結 另外亦可在馬會場外投注處睇波，詳情請睇：歐國盃賽馬會投注站免費直播賽程 周六晚播格魯吉亞對捷克

捷克隊（Getty Images）

土耳其 vs 葡萄牙（Now TV 618台 6月22日凌晨0時直播）

葡萄牙首輪以2:1反勝捷克，雖然39歲老將C朗「食白果」沒有入球，但反證葡萄牙並非一人球隊、整體水準高，今仗對上有「土耳其美斯」之稱的19歲仔古拿（Arda Güler），一齊見證薑是否老的辣。

比利時 vs 羅馬尼亞（Now618台 6月21日深夜3時直播）

比利時盧卡古上仗多次失機，更因越位在先、手球兩度「食詐糊」，邪到隊友也明顯不給他傳球…最終爆冷輸波；相反全隊身價平平、一直低調的羅馬尼亞首戰卻爆冷以3比0擊敗烏克蘭，令這一仗賽果難以預計。

比利時隊盧卡古上仗兩度「食詐糊」（Getty Images）

阿Day Ivy So陪你睇波

Now仲請到香港球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒擔任客席評述，以及女團COLLAR一齊睇直播，好想睇Day同Ivy So講波！

COLLAR任2024歐國盃大使 玩遊戲獲球員放水 Ivy讚本地波氣氛好

COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。（袁志浩攝）

歐國盃2024｜不斷更新！24支決賽周球隊球員名單一覽 附球衣號碼

歐洲國家盃2024分組賽賽程

以下比賽時間為香港時間：

6月20日（星期四）

晚上9時｜C組 斯洛文尼亞vs塞爾維亞

深夜12時｜C組 丹麥vs英格蘭

深夜3時｜B組 西班牙vs意大利

6月21日（星期五）

晚上9時｜E組 斯洛伐克vs烏克蘭

深夜12時｜D組 波蘭vs奧地利

深夜3時｜D組 荷蘭vs法國

6月22日（星期六）

晚上9時｜F組 格魯吉亞vs捷克

深夜12時｜F組 土耳其vs葡萄牙

深夜3時｜E組 比利時vs羅馬尼亞

6月23日（星期日）

第三輪分組賽展開

深夜3時｜A組 瑞士vs德國

深夜3時｜A組 蘇格蘭vs匈牙利

6月24日（星期一）

深夜3時｜B組 克羅地亞vs意大利

深夜3時｜B組 阿爾巴尼亞vs西班牙

6月25日（星期二）

深夜12時｜D組 荷蘭vs奧地利

深夜12時｜D組 法國vs波蘭

深夜3時｜C組 英格蘭vs斯洛文尼亞

深夜3時｜C組 丹麥vs塞爾維亞

6月26日（星期三）

深夜12時｜E組 斯洛伐克vs羅馬尼亞

深夜12時｜E組 烏克蘭vs比利時

深夜3時｜F組 捷克vs土耳其

深夜3時｜F組 格魯吉亞vs葡萄牙