歐國盃2024直播連結｜德國對丹麥／瑞士對意大利16強賽事點收睇｜歐洲國家盃2024 進入16強淘汰賽：星期六深夜12時開始，頭場有瑞士對意大利、3點有德國對丹麥，這兩場場賽事又如何在香港區收看？



Now直播全部賽事｜電視電腦手機都睇到

歐洲國家盃2024／UEFA Euro 2024 將於香港時間6月15日星期六起在德國舉行，Now TV 獨家全程直播51場精彩賽事。除了在頻道618及/頻道619播放/頻道Lucky 688直播。如果沒有用開Now TV，可以考慮買「歐洲國家盃2024賽事通行證」（$980睇晒51場比賽/無合約期），到時用「Now隨身睇– Now TV」手機程式開手機／平板電腦都可以直播，不必裝機頂盒。（Now TV連結）

瑞士 對 意大利（6月29日深夜12時／Now TV 618台直播）

歐洲國家盃16強首戰有瑞士 對 意大利，兩隊在分組賽均打得小心翼翼，入球不算多，來到16強淘汰賽，打法會否作出改變呢？（Now TV連結）

意大利隊（Getty images）

德國 對 丹麥（6月29日深夜3時／Now TV 618台直播）

東道主德國前鋒陣表現平平，而對手丹麥在分組實竟然3戰全和、且總共只失2球，究竟會否上演一場細入球悶仗，甚至要打加時呢？（好在之後星期日未必要起身返工）（Now TV連結）

德國隊（Getty images）

阿Day Ivy So陪你睇波

Now仲請到香港球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒擔任客席評述，以及女團COLLAR一齊睇直播，好想睇Day同Ivy So講波！

COLLAR任2024歐國盃大使 玩遊戲獲球員放水 Ivy讚本地波氣氛好

COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。（袁志浩攝）

歐國盃2024｜不斷更新！24支決賽周球隊球員名單一覽 附球衣號碼

歐國盃2024十六強時間表（香港時間）

6月29日（六）

深夜12時 十六強2 瑞士 對 意大利

深夜3時 十六強1 德國 對 丹麥

6月30日（日）

深夜12時 十六強4 英格蘭 對 斯洛伐克

深夜3時 十六強3 西班牙 對 格魯吉亞

7月1日（一）

深夜12時 十六強6 法國 對 比利時

深夜3時 十六強5 葡萄牙 對 斯洛文尼亞

7月2日（二）

深夜12時 十六強7 羅馬尼亞 對 荷蘭

深夜3時 十六強8 奧地利 對 土耳其

歐國盃2024八強時間表（香港時間）

7月5日（五）

深夜12時 八強1 十六強3勝方 對 十六強1勝方

深夜3時 八強2 十六強5勝方 對 十六強6勝方

7月6日（六）

深夜12時 八強4 十六強4勝方 對 十六強2勝方

深夜3時 八強3 十六強7勝方 對 十六強8勝方

歐國盃2024四強及決賽時間表（香港時間）

7月9日（二） 深夜3時 四強1 八強1勝方 對 八強2勝方

7月10日（三） 深夜3時 四強2 八強3勝方 對 八強4勝方

7月14日（日） 深夜3時 決賽 四強1勝方 對 四強2勝方