歐國盃2024直播連結｜英格蘭/德國/葡萄牙一連8日熱身賽周二開波｜歐洲國家盃2024將於6月15日凌晨揭幕，分組賽前一連8日將率先舉行熱身賽，頭場英格蘭對波斯尼亞6月4日開波，而德國對烏克蘭、葡萄牙對克羅地亞的比賽直播，更可完全免費合法線上看，即睇收看方法。



9場熱身賽．6月4日起率先直播

歐洲國家盃2024／UEFA Euro 2024 將於6月15日起在德國舉行，大會將率先在6月4日（周二凌晨2:45直播）起舉行一連八日的熱身賽，頭場有上屆歐國盃亞軍英格蘭對波斯尼亞，想在香港合法睇直播，唯一方法就是買NowTV的「Now TV歐洲國家盃2024賽事通行證」，即可以收看當中9場熱身賽直播。

歐洲國家盃2024將於6月15日凌晨揭幕（Getty Images）

歐國盃線上看直播連結

英格蘭對波斯尼亞（Now618台周二凌晨2:45直播）

香港人熱捧的英格蘭，上屆決賽12碼敗於意大利腳下，今屆仍是大熱門之一，分組賽前將有2場熱身賽，頭場先在聖占士公園球場與波斯尼亞和黑塞哥維那進行友賽熱身（第2場6月8日晚對冰島），雖然拜仁射手哈利卡尼因傷缺陣、曼聯拉舒福特冇態落選大軍初選名單，但仍然有高爾彭馬、比寧咸粒粒星。

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英格蘭隊（Getty Images）

6月4號德國vs烏克蘭／6月9號葡萄牙vs克羅地亞 630台免費睇

除了專屬頻道618台，Now 630台會免費直播東道主德國對烏克蘭的熱身賽（6月4日 凌晨02:45）、以及C朗拿度領軍的葡萄牙vs克羅地亞（6月9日 凌晨00:45）。這3場比賽就算不是 Now TV客戶，專屬頻道618台，簡單登記後就能完全免費收看！

Now 630台 直播連結

德國隊（Getty Images）

葡萄牙隊（Getty Images）

歐國盃2024｜不斷更新！24支決賽周球隊球員名單一覽 附球衣號碼

Now直播歐國盃2024焦點熱身賽賽序

6月4日 02:45｜英格蘭 VS 波斯尼亞和黑塞哥維那 Now TV 618台

6月4日 02:45｜德國 VS 烏克蘭 Now TV 630/633台

6月5日 03:00｜意大利 VS 土耳其 Now TV 618台

6月6日 03:30｜西班牙 VS 安道爾 Now TV 618台

6月7日 02:45｜荷蘭 VS 加拿大 Now TV 618台

6月8日 02:45｜英格蘭VS冰島 Now TV 618台

6月9日 00:45｜葡萄牙 VS 克羅地亞 Now TV 618台

6月10日 03:15｜法國 VS 加拿大 Now TV 618台

6月11日 02:45｜荷蘭 VS 冰島 Now TV 618台