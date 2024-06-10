歐國盃2024直播連結｜荷蘭對冰島6.11凌晨熱身賽最後階段｜歐洲國家盃2024將於6月15日凌晨揭幕，分組賽前一連8日舉行熱身賽已進入最後階段，6月11日深夜02：45有荷蘭 vs 冰島，即睇收看方法。



6月11號深夜、Now轉播荷蘭對冰島

歐洲國家盃2024／UEFA Euro 2024 將於6月15日起在德國舉行，大會將率先在6月4日（周二凌晨2:45直播）起舉行一連八日的熱身賽，6月11日深夜02：45有荷蘭 vs 冰島，唯一方法就是買NowTV的「Now TV歐洲國家盃2024賽事通行證」，即可以收看當中9場熱身賽直播。

歐洲國家盃2024將於6月15日凌晨揭幕（Getty Images）

歐國盃線上看直播連結

荷蘭 vs 冰島（Now618台6月11日 凌晨02:直播）

週二凌晨國家隊友賽有好戲上演，Now會轉播荷蘭 對 冰島 的比試。荷蘭上仗4球大勝加拿大，球隊備戰順利進行，今仗對手冰島實力亦不高，相信「橙衣軍團」將會把握歐國盃開賽前最後一次練兵機會，試試不同陣型和選手，看來又是一場全攻型大手交易。

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荷蘭 VS 加拿大 比賽將於6月7日凌晨2:45開波（Getty Images）

Now TV 獨家全程直播

歐洲國家盃2024決賽周將於香港時間6月14日深夜揭幕，今屆51場比賽均由Now TV獨家直播。Now TV將會請女團COLLAR全體成員將化身歐洲國家盃大使，全力應援今屆賽事。而本地足球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒，亦有望在賽時期間擔任客席評述。COLLAR任2024歐國盃大使 玩遊戲獲球員放水 Ivy讚本地波氣氛好

Now TV 獨家全程直播51場精彩賽事，歐國盃2024賽事，想睇晒可以購買「歐洲國家盃2024賽事通行證」，今年仲有女團COLLAR一齊睇直播，好想睇Day同Ivy So講波！

Now 630台 直播連結

COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。（袁志浩攝）

歐國盃2024｜不斷更新！24支決賽周球隊球員名單一覽 附球衣號碼

歐洲國家盃2024分組賽賽程

以下比賽時間為香港時間：

14/06（星期五）

深夜3時 A組 德國vs蘇格蘭

15/06（星期六）

晚上9時 A組 匈牙利vs瑞士

深夜12時 B組 西班牙vs克羅地亞

深夜3時 B組 意大利vs阿爾巴尼亞

16/06（星期日）

晚上9時 D組 波蘭vs荷蘭

深夜12時 C組 斯洛文尼亞vs丹麥

深夜3時 C組 塞爾維亞vs英格蘭

17/06（星期一）

晚上9時 E組 羅馬尼亞vs烏克蘭

深夜12時 E組 比利時vs斯洛伐克

深夜3時 D組 奧地利vs法國

18/06（星期二）

深夜12時 F組 土耳其vs格魯吉亞

深夜3時 F組 葡萄牙vs捷克

19/06（星期三）*第二輪分組賽展開

晚上9時 B組 克羅地亞vs阿爾巴尼亞

深夜12時 A組 德國vs匈牙利

深夜3時 A組 蘇格蘭vs瑞士

20/06（星期四）

晚上9時 C組 斯洛文尼亞vs塞爾維亞

深夜12時 C組 丹麥vs英格蘭

深夜3時 B組 西班牙vs意大利

21/06（星期五）

晚上9時 E組 斯洛伐克vs烏克蘭

深夜12時 D組 波蘭vs奧地利

深夜3時 D組 荷蘭vs法國

22/06（星期六）

晚上9時 F組 格魯吉亞vs捷克

深夜12時 F組 土耳其vs葡萄牙

深夜3時 E組 比利時vs羅馬尼亞

23/06（星期日）*第三輪分組賽展開

深夜3時 A組 瑞士vs德國

深夜3時 A組 蘇格蘭vs匈牙利

24/06（星期一）

深夜3時 B組 克羅地亞vs意大利

深夜3時 B組 阿爾巴尼亞vs西班牙

25/06（星期二）

深夜12時 D組 荷蘭vs奧地利

深夜12時 D組 法國vs波蘭

深夜3時 C組 英格蘭vs斯洛文尼亞

深夜3時 C組 丹麥vs塞爾維亞

26/06（星期三）

深夜12時 E組 斯洛伐克vs羅馬尼亞

深夜12時 E組 烏克蘭vs比利時

深夜3時 F組 捷克vs土耳其

深夜3時 F組 格魯吉亞vs葡萄牙