歐國盃2024直播連結｜荷蘭對英格蘭四強賽事點收睇｜歐洲國家盃2024 在周五深夜有四強第2戰：深夜3:00 3點有荷蘭 vs 英格蘭，這場賽事如何在香港區收看？



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歐洲國家盃2024／UEFA Euro 2024 將於香港時間6月15日星期六起在德國舉行，Now TV 獨家全程直播51場精彩賽事。除了在頻道618及/頻道619播放/頻道Lucky 688直播。如果沒有用開Now TV，可以考慮買「歐洲國家盃2024賽事通行證」（$980睇晒51場比賽/無合約期），到時用「Now隨身睇– Now TV」手機程式開手機／平板電腦都可以直播，不必裝機頂盒。（Now TV連結）

荷蘭 vs 英格蘭（7月10日深夜3時／Now TV 618台直播）

荷蘭今屆火力全開，遇上因連場悶波被受批評，卻一直殺到入4強戰的英格蘭隊。上場英軍改打3中堅，攻力亦有提升，今仗賽果實難預計。而今仗勝出隊伍，7月13日就會與西班牙爭奪2024年歐洲國家盃。（Now TV連結）

英格蘭隊沙加（Getty images)

荷蘭隊鋒韋賀斯（Getty images)

7月14日（日） 深夜3時 決賽 西班牙 對 四強2勝方

阿Day Ivy So陪你睇波

Now仲請到香港球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒擔任客席評述，以及女團COLLAR一齊睇直播，好想睇Day同Ivy So講波！

COLLAR任2024歐國盃大使 玩遊戲獲球員放水 Ivy讚本地波氣氛好

COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。（袁志浩攝）

歐國盃2024｜不斷更新！24支決賽周球隊球員名單一覽 附球衣號碼