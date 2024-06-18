歐國盃2024直播連結｜葡萄牙對捷克／土耳其對格魯吉亞、6月18晚上兩場大戰點樣收睇？｜歐洲國家盃2024 的第一輪分組賽進入尾聲，F組賽事有C朗領軍葡萄牙對今年黑馬捷克，仲有土耳其對格魯吉亞，兩場賽事如何在香港區收看？



Now直播全部賽事｜Viu 99台免費播5場「黃金時間」賽事

歐洲國家盃2024／UEFA Euro 2024 將於香港時間6月15日星期六起在德國舉行，Now TV 獨家全程直播51場精彩賽事。除了在頻道618及/頻道619播放/頻道Lucky 688直播。如果沒有用開Now TV，可以考慮買「歐洲國家盃2024賽事通行證」（$980睇晒51場比賽/無合約期），到時用「Now隨身睇– Now TV」手機程式開手機／平板電腦都可以直播，不必裝機頂盒。

此外，ViuTV 99台將免費直播5場香港時間晚上9時開波的賽事（包括6.15周六晚匈牙利對瑞士／6.16周日晚波蘭對荷蘭，以及6.15號凌晨3點開波的揭幕戰德國對蘇格蘭！（餘下兩場尚未公布）Viu TV99台直播連結

葡萄牙 vs 捷克（Now618台6月18日深夜3:00直播）

6月18號深夜3點，C朗領軍的葡萄牙正式打第一場分組賽，將對上黑馬捷克。後者FIFA排名僅36位，卻在外圍賽取得4勝3和1敗晉級，這隊身價不足1.5億歐元的黑馬，將要對上F組大熱門大熱葡萄牙。今屆葡萄牙陣中經驗老鳥跟年輕選手分局平均，有Cristiano Ronald、Bernardo Silva、Bruno Fernandes及Gonçalo Ramos，究竟捷克能否下克上再來一場爆冷？（Now TV 618 實時直播）

葡萄牙隊陣容能力平均，有齊經驗老將跟熱血新人。

土耳其 vs 格魯吉亞（Now618及630台 6月18日晚00:00直播）

有說不少土耳其國腳其實都出身德國、以及在德思搵食，最值得留意是效力德甲多蒙特的沙利奧斯贊（Salih Ozcan），看他是否能藉半個主場之利大勝格魯吉亞。

圖為土耳其中場查漢奴古（Getty Images）

阿Day Ivy So陪你睇波

Now仲請到香港球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒擔任客席評述，以及女團COLLAR一齊睇直播，好想睇Day同Ivy So講波！

COLLAR任2024歐國盃大使 玩遊戲獲球員放水 Ivy讚本地波氣氛好

COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。（袁志浩攝）

歐國盃2024｜不斷更新！24支決賽周球隊球員名單一覽 附球衣號碼

歐洲國家盃2024分組賽賽程

以下比賽時間為香港時間：

6月14日（星期五）

深夜3時｜A組 德國vs蘇格蘭 (Viu 99台免費睇）

6月15日（星期六）

晚上9時｜A組 匈牙利vs瑞士 (Viu 99台免費睇）

深夜12時｜B組 西班牙vs克羅地亞

深夜3時｜B組 意大利vs阿爾巴尼亞

6月16日（星期日）

晚上9時｜D組 波蘭vs荷蘭 (Viu 99台免費睇）

深夜12時｜C組 斯洛文尼亞vs丹麥

深夜3時｜C組 塞爾維亞vs英格蘭

6月17日（星期一）

晚上9時｜E組 羅馬尼亞vs烏克蘭

深夜12時｜E組 比利時vs斯洛伐克

深夜3時｜D組 奧地利vs法國

6月18日（星期二）

深夜12時｜F組 土耳其vs格魯吉亞

深夜3時｜F組 葡萄牙vs捷克

6月19日（星期三）

第二輪分組賽展開

晚上9時｜B組 克羅地亞vs阿爾巴尼亞

深夜12時｜A組 德國vs匈牙利

深夜3時｜A組 蘇格蘭vs瑞士

6月20日（星期四）

晚上9時｜C組 斯洛文尼亞vs塞爾維亞

深夜12時｜C組 丹麥vs英格蘭

深夜3時｜B組 西班牙vs意大利

6月21日（星期五）

晚上9時｜E組 斯洛伐克vs烏克蘭

深夜12時｜D組 波蘭vs奧地利

深夜3時｜D組 荷蘭vs法國

6月22日（星期六）

晚上9時｜F組 格魯吉亞vs捷克

深夜12時｜F組 土耳其vs葡萄牙

深夜3時｜E組 比利時vs羅馬尼亞

6月23日（星期日）

第三輪分組賽展開

深夜3時｜A組 瑞士vs德國

深夜3時｜A組 蘇格蘭vs匈牙利

6月24日（星期一）

深夜3時｜B組 克羅地亞vs意大利

深夜3時｜B組 阿爾巴尼亞vs西班牙

6月25日（星期二）

深夜12時｜D組 荷蘭vs奧地利

深夜12時｜D組 法國vs波蘭

深夜3時｜C組 英格蘭vs斯洛文尼亞

深夜3時｜C組 丹麥vs塞爾維亞

6月26日（星期三）

深夜12時｜E組 斯洛伐克vs羅馬尼亞

深夜12時｜E組 烏克蘭vs比利時

深夜3時｜F組 捷克vs土耳其

深夜3時｜F組 格魯吉亞vs葡萄牙