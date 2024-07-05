歐國盃2024直播連結｜8強賽事西班牙對德國／法國對葡萄牙點收睇｜歐洲國家盃2024 在周五深夜進入8強對戰：凌晨12點正有西班牙對德國、3點有C朗葡萄牙對麥巴比法國，這兩場賽事如何在香港區收看？



Now直播全部賽事｜電視電腦手機都睇到

歐洲國家盃2024／UEFA Euro 2024 將於香港時間6月15日星期六起在德國舉行，Now TV 獨家全程直播51場精彩賽事。除了在頻道618及/頻道619播放/頻道Lucky 688直播。如果沒有用開Now TV，可以考慮買「歐洲國家盃2024賽事通行證」（$980睇晒51場比賽/無合約期），到時用「Now隨身睇– Now TV」手機程式開手機／平板電腦都可以直播，不必裝機頂盒。（Now TV連結）

西班牙 對 德國（7月5日深夜12時／Now TV 618台直播）

不少人本來以為西班牙vs德國將會是冠軍總決賽的戲碼，想不到 8 強頭一場就要強強對決會「提早上映」。今屆歐國盃大部份國家都打得非常小心，悶波不少，而西班牙／德國剛是少數火力全開的球隊，對戰令人期待。（Now TV連結）

德國隊（Getty images）

法國 對 葡萄牙（7月5日深夜3時／Now TV 618台直播）

C朗拿度離開皇馬、短暫留在曼聯後已到中東掘金，而法國的麥巴比則已決定來季轉投皇馬，今仗可算是過去／未來皇馬球王的大戰。究竟戴面具的「忍者龜」麥總今戰能否及時調校好射球瞄準器？而C朗又能否在「非死球」上入球呢？（Now TV連結）

歐國盃2024 八強時間表（香港時間）

7月5日（五）

深夜12時 八強1 西班牙 對 德國

深夜3時 八強2 法國 對 葡萄牙

7月6日（六）

深夜12時 八強3 英格蘭 對 瑞士

深夜3時 八強4 荷蘭 對 土耳其

歐國盃2024四強及決賽時間表（香港時間）

7月9日（二） 深夜3時 四強1 八強1勝方 對 八強2勝方

7月10日（三） 深夜3時 四強2 八強3勝方 對 八強4勝方

7月14日（日） 深夜3時 決賽 四強1勝方 對 四強2勝方

阿Day Ivy So陪你睇波

Now仲請到香港球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒擔任客席評述，以及女團COLLAR一齊睇直播，好想睇Day同Ivy So講波！

COLLAR任2024歐國盃大使 玩遊戲獲球員放水 Ivy讚本地波氣氛好

COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。（袁志浩攝）

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