歐國盃2024直播連結｜西班牙對意大利／丹麥對英格蘭如何收睇？

撰文：鍾世傑
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歐國盃2024直播連結｜葡萄牙對捷克／土耳其對格魯吉亞、6月18晚上兩場大戰點樣收睇？｜歐洲國家盃2024 的第一輪分組賽進入尾聲，F組賽事有C朗領軍葡萄牙對今年黑馬捷克，仲有土耳其對格魯吉亞，兩場賽事如何在香港區收看？

Now直播全部賽事｜Viu 99台免費播5場「黃金時間」賽事

歐洲國家盃2024／UEFA Euro 2024 將於香港時間6月15日星期六起在德國舉行，Now TV 獨家全程直播51場精彩賽事。除了在頻道618及/頻道619播放/頻道Lucky 688直播。如果沒有用開Now TV，可以考慮買「歐洲國家盃2024賽事通行證」（$980睇晒51場比賽/無合約期），到時用「Now隨身睇– Now TV」手機程式開手機／平板電腦都可以直播，不必裝機頂盒。

此外，ViuTV 99台將免費直播5場香港時間晚上9時開波的賽事（包括6.15周六晚匈牙利對瑞士／6.16周日晚波蘭對荷蘭，以及6.15號凌晨3點開波的揭幕戰德國對蘇格蘭！Viu TV99台直播連結

14/06（星期五）深夜3時　A組　德國vs蘇格蘭

15/06（星期六）晚上9時　A組　匈牙利vs瑞士

16/06（星期日）晚上9時　D組　波蘭vs荷蘭

22/06（星期六）晚上9時　F組　格魯吉亞vs捷克
（餘下1場尚未公布）

丹麥vs 英格蘭（Now618台6月21日凌晨0時直播）

C組大熱門英格蘭首仗僅勝塞爾維亞1：0，入球比預期少，近7場賽事，有5場總入球都不超過3球，事前令人期待的前場星級陣容，令人大失所望。今仗對陣球風實際的丹麥，究竟會否再上演一場「細」紀大戰。

歐國盃爭霸｜「三獅」英格蘭鬥丹麥料嘆慢板　再追半角「細」
英格蘭隊的比寧咸表現未算突出（Getty Images）

西班牙 vs 意大利（Now618台 6月21日深夜3時直播）

兩隊勁旅今次為第11次在決賽周交手，對上10次比試原來意大利只輸1場，西班牙上屆四強互射十二碼不敵意大利，真可謂一場復仇戰；不過今場兩隊為了保持首／次名位置，戰術估計將會傾向小心保守。

歐國盃首輪分組賽總結　德國西班牙最有霸氣　E組成為爆冷溫床
西班牙隊爭取分組賽首名出線（Getty Images）

阿Day Ivy So陪你睇波

Now仲請到香港球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒擔任客席評述，以及女團COLLAR一齊睇直播，好想睇Day同Ivy So講波！

COLLAR任2024歐國盃大使　玩遊戲獲球員放水　Ivy讚本地波氣氛好

COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。（袁志浩攝）

歐國盃2024｜不斷更新！24支決賽周球隊球員名單一覽　附球衣號碼

歐洲國家盃2024分組賽賽程

以下比賽時間為香港時間：

6月20日（星期四）

晚上9時｜C組　斯洛文尼亞vs塞爾維亞

深夜12時｜C組　丹麥vs英格蘭

深夜3時｜B組　西班牙vs意大利

6月21日（星期五）

晚上9時｜E組　斯洛伐克vs烏克蘭

深夜12時｜D組　波蘭vs奧地利

深夜3時｜D組　荷蘭vs法國

6月22日（星期六）

晚上9時｜F組　格魯吉亞vs捷克

深夜12時｜F組　土耳其vs葡萄牙

深夜3時｜E組　比利時vs羅馬尼亞

6月23日（星期日）
第三輪分組賽展開

深夜3時｜A組　瑞士vs德國

深夜3時｜A組　蘇格蘭vs匈牙利

6月24日（星期一）

深夜3時｜B組　克羅地亞vs意大利

深夜3時｜B組　阿爾巴尼亞vs西班牙

6月25日（星期二）

深夜12時｜D組　荷蘭vs奧地利

深夜12時｜D組　法國vs波蘭

深夜3時｜C組　英格蘭vs斯洛文尼亞

深夜3時｜C組　丹麥vs塞爾維亞

6月26日（星期三）

深夜12時｜E組　斯洛伐克vs羅馬尼亞

深夜12時｜E組　烏克蘭vs比利時

深夜3時｜F組　捷克vs土耳其

深夜3時｜F組　格魯吉亞vs葡萄牙

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