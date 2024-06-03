7 Eleven推出《精靈寶可夢》Pikachu八達通連卡片套連掛繩、比卡超／皮超雙面漁夫帽。繼Pokémon立體砌圖儲印花換Pokemon立體砌圖後，7仔加碼推出兩款獨家產品，6月5日開始可以用Yuu點數加錢換購！



比卡超八達通卡

上次搵咗喜愛Pokemon的香港Cosplayer龍仔（IG：小谷津ドラゴン）試用胖丁、妙蛙種子、Pokémon訓練家圖案背囊，今次繼續由她做model試玩7仔獨家Pokemon新產品。過去香港曾推出過八達通Pokemon立體公仔，不過始終都是卡片型八達通最實用。龍仔話兒童版水藍色好可愛，不過佢已經成年、要用黃色卡面版本。套裝仲包埋1個精靈球立體卡片套連掛繩（掛繩可以掛走），等Pikachu日日陪你出街返工／返學。

由 2024 年 6 月 5 日早上 7 時起至 7 月 5 日，於7-Eleven 任何消費，加$239即可換購「八達通連卡片套連掛繩套裝」1 套 (成人 or 小童八達通版本) ，數量有限、換完即止。亦可以用 8,000 yuu 積分加$199 或 47,800 yuu 積分換購1 套。

於7-Eleven 任何消費，加$239即可換購「八達通連卡片套連掛繩套裝」1 套，數量有限、換完即止。（鍾世傑 攝）

Pokemon雙面漁夫帽．雙色易襯衫

龍仔果然係PKM祖粉，除了自己帶埋公仔上影樓，更出動私伙日版Pokemon外套，她很喜歡帽子的雙面設計，藍色比卡超一面夠搶眼、比卡超x皮超的米色一面就較易襯衫。

龍仔好喜歡Pokemon漁夫帽的雙面設計，藍色比卡超一面夠搶眼。（鍾世傑 攝）

帽仔用料透氣防潑水，夏天穿戴也不局汗，更可摺起帽子收入精靈球型金屬掛勾袋仔內，出街時忽然想除帽、收納亦方便。由 2024 年 6 月 5 日早上 7 時起至 7 月 5 日，於7仔任何消費後，加$88直購／或以8,000Yuu積分+＄48／或以17,600 Yuu積分換購。漁夫帽頭圍約 54 cm／精靈球袋仔直徑約 15cm。

漁夫帽更可摺起帽子收入精靈球型金屬掛勾袋仔內，收納方便。（鍾世傑 攝）

荃灣Pokémon訓練家大比『拼』展覽

由即日至6月9日於荃灣愉景新城舉辦「Pokémon訓練家大比『拼』」活動，有好多1米高的巨大化「Pokémon 立體砌圖」將分佈會場角落，等你去捕捉。而6月8日、9日Pikachu更會在指定時間親身，同大家合照。

荃灣Pokémon訓練家大比『拼』展覽

Pikachu 見面會詳情

日期:2024 年 6 月 8-9 日(逢星期六、日)

時間:12:00nn – 12:30pm/ 1:00 – 1:30 pm/ 2:00 – 2:30pm/ 3:00 – 3:30pm



回帶睇7仔購物加錢換「Pokémon立體砌圖」

回帶看看7仔近期購物滿25蚊，加$2換購一包的「Pokémon立體砌圖」。全套35款當中有30個基本款：分為電屬性、火屬性、水屬性、草屬性、一般屬性、其他屬性的寶可夢；元祖御三家妙蛙種子、小火龍、傑尼龜，比卡超及超夢5款星級Pokemon，另外還有一款「閃令令別注版」。（5月22日起、於7仔購物滿$25+$2換1包／隨機款式）

全套35款「Pokémon立體砌圖」（鍾世傑 攝）

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儲印花免費換領3款超Q立體背囊

同步還有胖丁、妙蛙種子毛毛背囊，以及Pokémon訓練家圖案背囊。由5月22日起，每換1張「立體砌圖」，包裝內會附有印花1張，集齊25張印花即可免費預訂「訓練家背囊」1個，顧客可自行揀選喜愛款式、取貨日期由2024年6月5日起。

妙蛙種子毛毛背囊（鍾世傑 攝）