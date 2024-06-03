幪面超人一呼百應先後探訪餘命1個月白血病少年｜英雄不只演戲｜幪面超人、超級戰隊都是守護地球的英雄，是小朋友最崇拜的偶像。早前X（Twitter）有一位媽咪，報稱兒子因白血病將不久於人世，請求各位幪面超人、超級戰隊演員去探望她的愛子。

幪面超人Kick Hopper德山秀典帶頭．超級英雄一呼百應

曾先後演出幪面超人Kick Hopper與《炎神戰隊轟音者》轟音金戰士的德山秀典，不理網民懷疑事件造假，親身前往探訪病人，近日更出po證實，並呼籲各位英雄都去支持，為小朋友打打氣。

幪面超人Kick Hopper與《炎神戰隊轟音者》轟音金演員德山秀典為小朋友打打氣。

Black 倉田哲夫為病人打氣、無懼被指抽水

事件一呼百應，曾跟網民交惡的《幪面超人Black》(還有RX) 倉田哲夫，明知自己出聲必定會招來haters悔罵，依然去家屬的X留言：「不知小朋友是否識認昭和時代的幪面超人呢，有甚麼需要幫手可以隨時叫我。」網民力撐倉田，認為做善事不應被人說是抽水。

《幪面超人Black》(還有RX) 倉田哲夫，去家屬的X留言支援。

Bulid犬飼貴丈秘密探訪．卡都唔打

扮演過《幪面超人Bulid》的犬飼貴丈，傳聞其實未收到德山秀典的呼籲前，其實亦已一早秘密前去探病，更將劇組送給他、在拍Build時配帶的手錶轉送給小朋友。由於犬飼貴丈不想出風頭、唔有出po、卡都唔打，媒體向犬飼貴的事務所確實情報，有關方面的回覆不承認也不否認：「我司沒有收到消息，去探望男童的或許不是犬飼，而是桐生戰兔（犬飼劇中角色）」

扮演過《幪面超人Bulid》的犬飼貴丈，傳聞已一早秘密前去探病。

井上正大為病童扣上變身腰帶

《幪面超人 Decade》演員井上正大得知事件後亦有去打氣，門矢士這個角色平時囂張「串咀」，但井上正大就對小朋友非常親切，更親手為小朋帶戴上CSM版Decade 變身腰帶，在影片中小朋友笑得非常開心。

小朋友高興得合不攏嘴（井上正大YouTube截圖）

井上正大為小朋友戴變身腰帶，場面感人。（井上正大YouTube截圖）

未能親身前往．超人留言打氣

要潤（飾演：幪面超人G3）、瀨戶康史（飾演：幪面超人Kiva）雖未親身前往，亦有在SNS上發文、留言為小朋友打氣。

1975年｜超人幪面超人強者已曾探望病童

事件令幪面超人、超級戰隊fans非常感動，令人相信兩部作品中一直想帶出的正能量，希望可以令小朋友提起精神，勇敢的走畢短短人生中最後一段路。更有網民回帶，原來昭和年代的《幪面超人強者》已曾去醫院探望病童，當時是穿起超人皮團的特技演員代為出往，所以他不敢發出一言，怕小朋友認出聲音跟劇中有出入，真的很細心。