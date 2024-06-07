$1190來回連稅暑假去名古屋夏祭 7-8月都有優惠！ 即睇優惠日子｜HKExpress又有優惠機票喇！最平$1190就可以飛名古屋，仲包來回連稅。優惠日子包括暑假7-8月，可以去睇埋夏祭！即睇優惠日子同日本出遊攻略啦！



HKExpress 限時名古屋優惠機票

今次HKExpress的名古屋機票單程$188，最平用輕便飛計劃來回連稅只需要$1,190起。而選擇來回連稅包20KG的隨心飛只需$1,790起。優惠日子包括7-8月的暑假旺季，可以到名古屋參與夏祭及花火大會。

HKExpress 限時優惠機票

夏祭&花火大會推薦

名古屋港祭花火大會

想在7月在名古屋市內參加花火大會的話，可以考慮「名古屋港祭花火大會」，在名古屋港碼頭花園欣賞煙花。

名古屋港祭花火大會 (PIXTA)

日期：2024年7月15日（一）

時間：19:15～20:45

地點：愛知縣名古屋市港區港町 名古屋港碼頭花園

HKExpress名古屋7-8月優惠機票日子

HKExpress名古屋7-8月優惠機票日子

記者為大家整理了今次7-8月的優惠機票旅行日子，讓大家輕鬆找到適合日子的機票：

7月優惠日子

去程：1,2,3,4,7,8,9,10,14,21,22,28,29

回程：3,4,5,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,24,25,26,31

8月優惠日子

去程：11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29

回程：14,15,16,21,22,23,14,18,19,30

留意機票價格可能會有所變動。

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