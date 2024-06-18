內地用家的吸塵機械人無故自燃、引致火災，不單本身燒到膠殼熔解、不似機形，甚至連旁邊的傢俱雜物、牆壁地板都被波及燻黑。事後警方調查起火原因為充電座短路，苦主要求產品生產商賠償，惟僅獲3萬人民幣。不過錢事少、如果起火時未能及時處理，分分鐘會搞出人命傷亡，即睇消委會安全教學。



無故起火．全屋變黑炭

內地江蘇一位女網民張女士，6月15日於社交平台張貼了多張相片，指家中使用的掃地機械人於個多月前起火；從相片可見，火勢強烈並沒及全屋裝修如板及門框及牆身（事主說家俱與電器也燒壞了）都被燻黑如炭、全都要報銷。事主與小米中國害服追究損失，終獲3萬人民幣賠償，事主表示不滿。

女網民張女士weibo相片

涉事為高級機型，可一機掃地拖地

出事吸塵機械人為國行版「小米米家掃地機械人1T」，特點是設有水箱可同時掃地拖地；2020年上市時售價2299元人民幣（約2,480港元）、現時於香港小米網店已經沒有發售。根據事主解釋，消防調查後初步認為意外成因是無線吸塵機械人的充電底座故障短路所致，之後點燃了四周的可燃物件而引致火災。

網上圖片、非涉事事主擁有的掃地機械人

「小米米家掃地機械人1T」支援 S-cross 3D 避障、3D VSLAM視覺導航、3000Pa 超大吸力，並內建智能水箱，可以實現一次過「先濕後乾、一掃一拖」，不過香港小米沒有發售這個型號，但市面有相同機款的兩腳火牛水貨出售。

事主不滿官方僅賠3萬

張女士指廠商接獲投訴後沒直接承認產品有安全問題，尋求第三方公司評估事主捐失後，總共賠償3萬多元人民幣。但事主張女士認為賠償金額不足，根本沒有公司能夠收3萬元翻新好她的住宅，並別提裝修期間的住宿費用，與小米方面多次對質後，廠方仍然堅持只賠3萬，而且不滿廠方對產品安全問題左閃右避，於是張女士決定將事件公開，而小米官方暫時未有任何回應。

專家稱潮濕易導致電器短路 建議保持電器通風

香港未有相似的掃地機械人起火事故發生，不過港九電器工程電業器材職工會理事長張永豪曾就一宗電器火警事故接受香港01訪問，張氏表示散熱不良是不少電器起火事故的成因，應避免在電器上放置雜物，甚至紙張等易燃物。

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天氣潮濕／有水電器要更小心

另外，香港天氣潮濕，部分地區因高濕度而出現倒汗水，大部分電器又無防水設計，倒汗水滴進電器可能導致短路引發火警。（以下為記者追加非張氏意見）事發款式掃地機械人內建智能水箱，而吸塵機械人本身也需要定時清理，以免有異物阻礙充電接駁口、導致散熱不良。

消委會建議定時清潔，使用電器時亦有留意有沒有異常的氣味及高溫，有問題時應立即停用。此外，當家電冒出火光或起火（俗稱：電火）原來不可以直接用水去救熄，第一時間應先切斷電源，再用乾粉﹑二氧化碳氣體式滅火筒或淨劑滅火筒撲救。如火勢擴大難以控制的話，就應及時離開現場並報警求助。

台電facebook也曾提及，如果家中出現這些異常情況，有可能是家中有電器正在壞／快要壞，必須盡快搜尋出問題所在，不能拖延。