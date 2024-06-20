HKT／csl 即將推衛星通訊電話服務，配合HKT專貴服務7月推出｜今日HKT於傳媒聚餐中公布了2024下半年最新計畫，包括Now E升級在Now Player app外，還公布了即將推出衛星通訊電話服務。



早前香港電訊個人業務行政總裁林國誠先生於傳媒聚餐中，公布了2024年HKT接下來的計畫，當中包括Now E升級在Now Player app，以及AR Lens 3.0的新功能外，更公布了香港衛星通訊電話服務計畫。Bruce指即將7月中正式推出，暫時支援的手機為Huawei Pura 70 Ultra（水貨手機就算對應國內衛星通訊，都未必能夠在香港使用），今次csl與中國電信合作，可以方便用家在空曠而且接收不到訊號時的情況下，仍然可以利用衛星通訊，與工作伙伴或家人通訊，保持聯系。

利用Huawei Pura 70 Ultra搜尋衛星訊號後，便可以作電話及SMS通訊。

而使用衛星通訊的方法十分簡單，而且有一些專貴服務同時協助用家計劃行程：



1.⁠ ⁠衛星服務使用方法

•⁠ ⁠出發前聯絡客服，他們會詳細講解服務使用方法。

2.⁠ ⁠聯絡親友

•⁠ ⁠出發前聯絡客服及登記親友聯絡資料，他們會定時聯絡您確保保持聯繫（亦可為您致電聯絡人報平安）。

3.⁠ ⁠應急計劃設計

•⁠ ⁠協助行山或出海者制定應急計劃，包括路線計劃、聯絡人資訊和應急對策。

4.⁠ ⁠天氣和地理信息

•⁠ ⁠提供即時天氣預報和地理資訊，幫助遇險者了解周圍環境和天氣變化。

5.⁠ ⁠交通協助

•⁠ ⁠提供路線指引或安排交通工具及拖車服務。