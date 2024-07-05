Samsung Galaxy Z Flip 6 及 Samsung Galaxy Z Fold 6 規格流出？可用AI聽錄音寫簡報｜下周10日Samsung將會舉辨Unpacked活動，而預計屆時將會推出Galaxy Z Flip 6及Fold 6。而近日有人疑似在網上流出Galaxy Z Flip 6及Fold 6的規格，即睇詳情！



Unpacked發佈活動

下周10日便是Samsung舉辦Unpacked活動的日子，預計將會有新的產品發佈，當中包括Samsung Galaxy Z Flip 6及Samsung Galaxy Z Fold 6。近日有人在網上疑似流出產品的規格及功能，即睇詳情！

Flip 6 配置 5000 萬像素廣角攝像頭

根據 Evan Blass 在 Substack 上洩漏的產品資料，Samsung Galaxy Z Flip 6 將首次配備 5000 萬像素後置相機，以及配備更大的電池容量以及一系列AI功能。之前的 Galaxy Z Flip 型號僅配備 1200 萬像素後置攝像頭，因此 Flip 6 的 5000 萬像素廣角攝像頭搭配 1200 萬像素超廣角是一個巨大的升級。與先前配備 3,700 mAh 電池的版本不同，即將推出的型號將配備 4,000 mAh 電池，可以 WiFi 上網長達 20 小時，影片播放長達 23 小時，音樂播放更長達 68 小時。

AI翻譯功能

而新手機亦傳將會有AI個人翻譯功能，其功能可以在兩個螢幕上顯示翻譯。與他人交談時外部顯示器上用對方的語言閱讀自己所說的內容。是個不錯的旅行工具。當手機折疊時，聊天輔助功能亦會提供建議回覆讓用家選擇。

可使用S Pen

Galaxy Z Fold 6 則傳沒有重大升級和改變，不過新機型將配備稍大的前置屏幕。主屏幕亦會稍為小一點，手機也會更薄，相比以前的型號更輕，而電池容量就保持不變。而與 Flip 6 一樣，新推出的 Fold 將配備AI功能，例如輔助筆記，可以自動將錄音轉化為總結筆記。亦可以用來做翻譯，並與 S Pen 一起使用。