最新兩大 AI 摺屏手機試玩｜2024 年夏天最強旗艦摺疊手機終於今天正式發布，並會不日內正式登陸香港，想親身試玩 2024 年最強 Android 摺屏手機機皇？現在機會來了！



免費報名試玩(2024年7月12日 晚上11:59截止)：《HASHTECH x csl 迎「摺」AI旗艦機皇試玩會》

最新 AI 兩大屏幕手機換上更頂級處理硬件外，更加強實用的 AI功能，而且有消息指今代AI加入更多好玩、亦實用的新功能，更能幫助用家完成日常生活各個場景的挑戰。

想更了解 最新 AI 摺屏手機系列機款於外型、功能上既特別之處？除了追看《香港01》HashTech 科技玩物頻道的評測、試玩報告之外，HashTech 又將夥拍 csl 於 7 月 15 日舉行現場試玩會，屆時不單止可以即場深入了解 AI 系列新機的實用功能，各位更可以親身試玩實機！

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