Dyson於日前震撼推出首款純音頻設備—Dyson OnTac降噪耳機。這款集結多項黑科技於一身的創新產品，繼上次Dyson Zone後，再為音響市場吹起一陣革命旋風。



先進降噪精準隔絕環境噪音

Dyson OnTac配備獨特的主動降噪演算法，透過8個內置麥克風，每秒對外界聲音進行高達38萬4千次的取樣分析。再結合優質材料和精心設計的內部幾何結構，耳機可消除高達40分貝的環境噪音。透過MyDyson App更可實時監測周遭噪音水平，全方位打造寧靜無擾的聽覺空間。

Dyson OnTac降噪耳機正式發布

耳機更搭載40mm、16ohm的釹合金驅動單元，配合先進的訊號處理技術，呈現由6Hz至21000Hz的超寬音域。無論是沉穩渾厚的低音，還是清脆明亮的高音，均能完美重現，帶來前所未有的聽覺衝擊。獨特的13度傾斜揚聲器設計，更營造出直入耳膜的立體音場。

Dyson OnTac

超長續航不間斷音樂盛宴

即便開啟主動降噪功能，Dyson OnTac依然能提供長達55小時的超長續航表現。機身內置兩塊高容量鋰離子電池，巧妙分佈於頭帶兩側，確保重心平衡。切換降噪/通透模式更是簡單直觀，輕觸耳罩即可完成。

Dyson Ontac通過美國人體工學舒適性認證

佩戴上Dyson Ontac亦通過美國人體工學舒適性認證，在音質表現和佩戴體驗間達致完美平衡。高密度記憶泡棉耳墊和多軸支架有效紓緩耳朵壓力，頭帶內精巧的電池佈局則平均分散重量。選用柔軟的微絨面料，並優化耳罩夾力設計，Dyson OnTac能完美貼合各種頭型，即便長時間佩戴亦倍感舒適。

耳機搭載40mm、16ohm的釹合金驅動單元

新機推出四款基本配色，由Jake Dyson領銜糅合CNC加工工藝和陶瓷烤漆工藝，打造亮銀、亮銅、黑鋼和硃砂四種質感。更可隨心搭配上百種外殼和耳墊顏色，盡情打造專屬個人的時尚配件。

Dyson OnTac 可搭配上百種外殼和耳墊顏色

另外，Dyson OnTac搭載多項人性化功能，讓使用體驗更上一層樓。智能頭部感測器能偵測佩戴狀態，自動播放/暫停音樂。直覺式操控桿則可輕鬆控制音樂和語音助理。雙麥克風陣列確保通話音質清晰無噪。MyDyson App則提供實時音量監測和EQ調節，時刻呵護你的聽力健康。