Google Pixel 9 Pro渲染圖 6.3英寸HDR屏幕配Tensor G4處理器
撰文：中關村在線
出版：更新：
根據最新消息，Google Pixel 9 Pro 手機的高清渲染圖已經曝光。這款手機將配備6.3英寸「Super Actua」屏幕，分辨率為1280*2856，刷新率為120Hz，像素密度為494 ppi，全屏HDR亮度為2050尼特。
在相機方面，Pixel 9 Pro將搭載5000萬像素主攝（索尼IMX858），4800萬像素超廣角和4800萬像素長焦鏡頭。支持OIS + EIS防抖技術，可以拍攝4080*3072像素照片，等效25.4mm焦距，f/1.7光圈，70.7水平FOV、56.2垂直FOV，並且支持手動/自動對焦。
+7
此外，Pixel 9 Pro將搭載全新的Tensor G4處理器和16GB內存，性能強勁。Google計劃推出米色（Porcelain）、粉色（Rose）、淡綠色（Hazel）和深灰色（Obsidian）四種配色。
以下是這四種顏色的渲染圖：
延伸閲讀：傳HUAWEI Mate X6或於9月發表 國產最強摺疊屏手機會突襲推出？（點擊連結看全文）
+2
延伸閲讀：Honor 200 Pro上手體驗 用AI技術重構人像攝影 效果出色有驚喜（點擊連結看全文）
+25
vivo Y37成入門級手機焦點 擁高顏值長續航外 還有這些過人賣點傳iPhone SE 4最快今年亮相？6.06英寸OLED屏幕 趕在新年前發售Redmi K70至尊版與一加Ace3 Pro應買誰？細節決定勝負要防水就它Redmi K70 至尊版性能搶先看 除5500mAh+120W快充外還有這些賣點Honor MagicPad2 配3K OLED顯示＋AI加持 高顏值與效能兼得Apple新專利曝光 兩大招讓摺疊屏幕更耐用 iPhone摺機要來了？
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】