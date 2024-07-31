Google Pixel 9 Pro渲染圖　6.3英寸HDR屏幕配Tensor G4處理器

根據最新消息，Google Pixel 9 Pro 手機的高清渲染圖已經曝光。這款手機將配備6.3英寸「Super Actua」屏幕，分辨率為1280*2856，刷新率為120Hz，像素密度為494 ppi，全屏HDR亮度為2050尼特。



在相機方面，Pixel 9 Pro將搭載5000萬像素主攝（索尼IMX858），4800萬像素超廣角和4800萬像素長焦鏡頭。支持OIS + EIS防抖技術，可以拍攝4080*3072像素照片，等效25.4mm焦距，f/1.7光圈，70.7水平FOV、56.2垂直FOV，並且支持手動/自動對焦。

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此外，Pixel 9 Pro將搭載全新的Tensor G4處理器和16GB內存，性能強勁。Google計劃推出米色（Porcelain）、粉色（Rose）、淡綠色（Hazel）和深灰色（Obsidian）四種配色。

以下是這四種顏色的渲染圖：

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