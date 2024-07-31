奧運港隊加油！電子產品優惠集｜香港運動員在2024年巴黎奧運會奪得金牌，而且成績斐然！為慶祝港隊的優秀表現，多家商戶紛紛推出優惠，與全港市民一同分享喜悅，為運動員打氣。



優惠1：電訊商推免費流動數據睇賽事

電訊商1O1O、csl.及Club Sim推出「奧運狂熱」優惠，由2024年7月26日至9月9日，用家可透過ViuTV網上平台，免本地流動數據用量收看奧運賽事。ViuTV及viu.tv共提供17條網上頻道，播放超過2,000小時的現場賽事直播和重溫內容。觀眾可按節目表所列的時段收看心儀賽事，更可留意標有「#港隊」的時段，為香港健兒加油。

優惠2：推出88折優惠碼

配件品牌Momax則推出「全城《麥》向金牌」優惠，凡購買巴黎獎牌版PowerBank，即可享折扣優惠。同時購買兩件PowerBank並打卡上傳至社交媒體可獲8折優惠；單買一件PowerBank並打卡上載、登記成為會員，更可免費獲贈BR5金色耳機一個。

Momax亦趁著奪金喜悅，在品牌店線上線下全單88折（線上88折優惠碼）。優惠適用於品牌專門店及香港國際機場舖。另外，市民亦可前往荔枝角陳列室選購心儀產品。

優惠3：SoSIM送10GB流量

由即日起至2024年8月14日，輸入優惠碼「fen10gb」即享免費10GB本地數據 /30日，睇完連場激戰回回氣。

（如有更多數碼產品優惠，將會持續更新）