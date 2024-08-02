奧運10大美女選手IG｜志田千陽／林是見｜吳艷妮被指與太妍撞樣
2024巴黎奧運除了有精彩賽事，場上漂亮的運動員亦是觀眾焦點所在，HashTECH盤點10位奧運美女，比如南韓箭手林是見、日本羽毛球偶像級美女志田千陽，而中國的跨欄選手吳艷妮更被指與韓星太妍、韓韶禧撞樣。
1.日本羽毛球選手志田千陽｜愛追星的偶像級運動員
日本羽毛球雙打選手志田千陽現年27歲，日本那邊認為志田擁有偶像級藝人的外表，被封羽球界女神，IG足足有45萬追蹤者。身為有實力的「偶像派」，她平時也很喜歡追星睇偶像，最喜歡的女團是日本的乃木坂46。志田千陽IG：連結
2.日本滑板天才少女吉澤戀｜IG由3000爆升至6萬追蹤
14歲日本少女因家教甚嚴吉澤戀（戀雖然可讀作Ren，不過她的名字讀作CoCo），小時候無手機無法上網，無師自通自學滑板，最終在今屆奧運一夜成名。吉澤戀奪金後接受訪問，指在奧運開始前共得IG只得4千追蹤，如今已經有65000人追蹤。入去睇更新次數也不多，發帖多數都是練滑板短片，並不會刻意經營SNS。 吉澤戀IG：連結
3.香港劍擊女神江旻憓
奧運劍擊金牌得主「微笑劍后」江旻憓早前已凱旋回港，被問及如何利用馬會的 600 萬元獎金，江旻憓（Vivian）表示會成立基金同小朋友分享劍擊嘅喜悅。江旻憓IG：連結
4.日本乒乓球美少女菊池日菜｜太靚被誤會是AI圖
日本乒球女選手新一代女神，20歲的菊池日菜眼大大一幅明星樣，靚到被漫畫雜誌《週刊少年Sunday》請做封面人物，別說IG影打卡照，平時菊池日菜在比賽、練習時的照片，都靚到令網民誤會是AI圖。
菊池日菜都有IG，但Twitter更多靚相：連結
5.中國跨欄好手吳艷妮｜網民讚似太妍、韓韶禧
中國100米欄選手吳艷妮現年26歲，中國運動員向來重視團隊一體感，但時不時都會有星味較重的選手彈出。吳艷妮衣著風格、化妝、髮型都成為網民焦點，之前在鑽石聯賽帶妝上場，個人運動服也有點性感，手臂上更有紋身，亦有網民指她與太妍、韓韶禧撞樣。
吳艷妮微博：連結 （吳艷妮名義的IG未能確定是否本人、暫不介紹）
5.台灣手槍選手吳佳穎｜最美證件妹
台灣手槍選手吳佳穎她早先是在2014年的仁川亞運一炮而紅，除了得到10公尺空氣手槍獎牌，亦因為她一張「最美證件照」被中國網民瘋傳，只要google吳佳穎，後面都會出現「證件妹」三個字。在巴黎奧運，吳亦會出戰25公尺火藥手槍比賽，令人期待。
吳佳穎IG：連結
6. 南韓射擊選手金藝智｜cool爆獲封「女John Wick」
女子選手有實力、有顏值，不少更表現得非常帥氣，比如韓國女子10米氣手槍銀牌得主金藝智（Kim Yeji），除了槍法神準，在射擊用的墨鏡後其實亦有一張張甜面孔。而她在場上cool爆的表現，連超級富豪馬斯克（Elon Musk）也大讚她夠了當明星拍戲。(暫未找到金藝智真正的官方IG)
7.南韓女箭神林是見｜美白化妝震撼全球
今年21歲的南韓反曲弓選手林是見，成功在巴黎奧運以以694分（滿分720分）刷新世界紀錄，不過大眾最關心的是她甜美的樣貌，加上出賽時化了個美白妝，跟頸下一對比完全是兩節色，很可愛。林是見IG：連結
8.德國田徑天后 Alica Ѕchmidt
來自德國的田徑好手Alica Ѕchmidt，伯德國女子1600公尺接力隊的一員，一頭長長金髮，跑姿優美，難怪網民封她為「全球最性感運動員」，Alica Ѕchmidt的IG足足有516萬粉絲。Alica Ѕchmidt IG：連結
9.以色列跆拳道選手 Avishag Semberg｜170身高殺晒
Avishag Semberg 阿維沙·森貝格擁有1米7高挑身型，顏值亦屬A級，一雙修長美腿無論是出場出招或是平時影相，是是一雙殺人武器。Avishag Semberg IG (非公開／需要先申報追蹤) ：連結
10. 南韓射擊選手金藝智｜cool爆獲封「女John Wick」
女子選手有實力、有顏值，不少更表現得非常帥氣，比如韓國女子10米氣手槍銀牌得主金藝智（Kim Yeji），除了槍法神準，在射擊用的墨鏡後其實亦有一張張甜面孔。而她在場上cool爆的表現，連超級富豪馬斯克（Elon Musk）也大讚她夠了當明星拍戲。(暫未找到金藝智真正的官方IG)