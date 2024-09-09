iPhone 16 幾時出?iPhone 16價錢、上市日期、新顏色、升級功能｜網上爆料整合懶人包｜iPhone 16的上市日期將在今晚9月10日Apple 秋季發布會推出，由於 iOS 18 加入 Ai 功能和 iPhone 內置 ChatGPT，因此引起大量果迷關注。iPhone 16 系列到底確實推出時間和價錢如何，今代又將新增什麼功能呢？即睇以下詳細 iPhone 16 系列傳聞懶人包。



1.AI 功能 Apple Intelligence

隨著 iOS 18 的推出，Apple 引入多項由大型語言模型（LLM）驅動的新 Siri 功能，其中一些先進的生成式 AI 功能可能僅限於iPhone 16機型使用。這些 AI 功能可能包括 Siri 與App 的新互動方法、自動生成 Apple Music 播放列表、AI 自動生成內容等。

2.A18 晶片

iOS 18 的代碼確認，所有四款 iPhone 16 機型將使用下一代 A18 晶片，但 Apple 可能會在 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 之間進行區分。iPhone 16 可能會使用 GPU 核心數較少的 A18 晶片，而 iPhone 16 Pro 則會使用 GPU 性能更強的版本，這些晶片可能會有不同的名稱，如 A18 和 A18 Pro。

3.iPhone 16 系列新顏色

稱，iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 將會新增玫瑰色選項。這一消息得到了多位知名分析師的佐證，其中包括著名分析師郭明錤。這意味著，今年的 iPhone 16 Pro 系列將不僅在功能上有所提升，還將在顏色選擇上帶來更大的驚喜。

另外，Sonny Dickson 也曝光了三部 iPhone 16 Pro 實體機，可以清晰地看到三款顏色：黑色、白色和灰色。與現有的 iPhone 15 Pro 相比，這次的黑色似乎更深，更接近真正的黑色。

Sonny Dickson 同時曝光了 iPhone 16 模型機，iPhone 16 其中一個最大的改動是回歸使用垂直排例的鏡頭，以支援空間影片的拍攝功能。五款模型機反映了新機將有白色、黑色、藍色、綠色和粉紅色，與郭明錤先前提到的顏色完全一致。換句話說，iPhone 15 移除了的白色，將會在下一代回歸。

Threads上流傳有古銅金/啞黑顏色

有一位Threads用戶公開了iPhone 16 Pro 古銅金機身影片，與「香檳金」比較相近。

另一位Threads用戶公開了iPhone 16啞黑色，可以見到「電源鍵」電源鍵」下方真的追加了「Capture button」方便拍照時使用。

少白老師(@gbyezen) Threads截圖

4.iPhone 16 Pro 鈦金屬升級

Apple 將採用改良的鈦金屬著色工藝，使得 iPhone 16 Pro 具備更光亮的外觀。相比 iPhone 15 Pro 的拉絲鋁合金表面，iPhone 16 Pro 的表面處理將更加光滑，類似於早期使用的不鏽鋼材質，但同時更加耐刮。

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5.iPhone 16 Pro 4800 萬像素鏡頭

iPhone 16 Pro 機型預計將配備升級版的超廣角攝像頭，搭載 4800 萬像素感光元件，將使其在低光條件下的拍攝效果大幅提升。此外，iPhone 16 Pro Max 的廣角感光元件將使用八部分混合鏡頭，包含兩個玻璃元件和六個塑料元件，並對長焦和超廣角感光元件進行改進。

6.垂直鏡頭佈局

標準版的 iPhone 16 預計將採用與 iPhone 12 類似的垂直攝像頭佈局，而不是 iPhone 13 和 iPhone 14 的對角線佈局。這一變化可能是為了利用超廣角和廣角鏡頭進行空間視頻錄製。

7.升級超廣角鏡頭

iPhone 16 Pro/Max 將配備升級版的 48MP 超廣角鏡頭，能夠在 0.5 倍模式下捕捉更多光線，特別是在低光環境中，能拍攝出更清晰的照片。此外，16 Pro 系列還將支援 48MP 的 ProRAW 超廣角照片拍攝，這些照片能夠保留更多細節，方便進行後期編輯。

8.iPhone 16加入拍攝按鈕

iPhone 16 型號有機會加入全新的拍攝按鈕，這個按鈕專門設計用於拍照和錄影。它還支持多種操作，比如通過左右滑動來變焦，輕觸可進行對焦。拍攝按鈕將位於 iPhone 的右下角，當用戶橫向使用設備時，手感與使用相機相似。

9.螢幕再加大

iPhone 16 Pro/Max 的螢幕將會更大，有機會達到 6.27"和 6.86"。而現時iPhone 15 Pro/Max 分別是 6.1"和 6.7"。iPhone 16 Pro Max或會成為史上最大的iPhone。

10.電量再加大

微博的爆料者「剎那數碼」爆出消息，iPhone 16 Pro 的電池容量為 3,577 mAh，而 iPhone 16 Pro Max 則為 4,676 mAh。數據顯示，iPhone 16 Pro 的電池容量相比之前的機型有了明顯的增長。iPhone 16 Pro 相比 iPhone 15 Pro 有超過 9% 的增長，增加了 303 mAh，而 iPhone 16 Pro Max 的增長則為超過 5%，增加了 254 mAh。

iPhone 15 Pro：3,174 mAh

iPhone 16 Pro：3,577 mAh



iPhone 15 Pro Max：4,365 mAh

iPhone 16 Pro Max：4,676 mAh



11.支持40W快充

iPhone 16 系列傳聞將支持 40W 有線快速充電和 20W MagSafe 充電。比起 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 最高只有 27W 的峰值充電速度，最高 15W MagSafe 充電速度都快很多。iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 將不僅在電池壽命方面有所提升，還會在充電速度和效率上有顯著的進步。

12.iPhone 16 Pro支援 Wi-Fi 7

預計 iPhone 16 Pro 將支援 Wi-Fi 7，這將顯著提升數據傳輸速度，降低延遲，並增強連接的可靠性。Wi-Fi 7 技術能夠在 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 頻段同時傳輸數據，峰值傳輸速度可達 40 Gbps，這是 Wi-Fi 6E 的四倍。

13.採用微透鏡技術提升OLED亮度

Apple或會在iPhone 16型號中採用微透鏡技術，這項技術能在維持或提升 OLED 螢幕亮度的同時，降低能耗。該技術通過在面板內部排列數十億個微小透鏡來減少內部反射。這些透鏡能夠將反射的光線引導回屏幕，從而在不增加能耗的情況下提升亮度，或在保持亮度的基礎上降低能耗。

14.改善散熱設計

傳 Apple 會為 iPhone 16 系列加入石墨烯散熱系統，而 iPhone 16 Pro 型號可能會增設金屬電池外殼，以降低過熱的問題。相較於目前 iPhone 散熱器中所使用的銅，石墨烯的導熱性更好。

15.升級咪高峰效果

為了更完善 Apple Intelligence的 Siri 體驗，今次有傳Apple升級了iPhone 16的咪高峰，包括語境感知、語義索引、應用控制和螢幕感知等功能。

16.儲存容量大增

iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 預計將擁有高達 2TB 的儲存選項。

iPhone 16系列上市日期

iPhone 16 幾時出?Apple 秋季發布會預計會在 9 月10日舉行，有媒體在 App Store 中發現，首款支援 iOS 18 和 AirPods 個人化空間音訊的手遊《極速快感：集結》，將在 9 月 12 日上存，某程度上暗示了 Apple 發布會將在 9 月 12 日舉行，而預購日期將會是 9 月 13 日開始。價錢方面，iPhone 15 系列已經上調過價格，因此預計今代將會保持目前的價格。

iPhone 16系列預計價錢

有傳 iPhone 系列因為成本上升，預計會加價5％，以下就以此為基準，提供一系列預計售價，只供參考：

iPhone 16 約$6,899 起

iPhone 16 Plus 約$7,699 起

iPhone 16 Pro 約$9,099 起

iPhone 16 Pro Max 約$10,699 起