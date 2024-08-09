巴黎奧運會上，美國短跑選手 Noah Lyles 因熱愛動漫而引起全球同樣愛動漫的粉絲關注，就連日本網民都特別關注這號人物。先後在奧運選拔賽拿出「青眼白龍」、「黑暗大法師」遊戲王卡，再成功在奧運男子 100m 決賽奪金！後來，再在男子 200 米準決賽中， Noah Lyles 出場前擺出五條悟領域展開的手勢成功殺入決賽，誰知決賽卻滑鐵盧失金，原因竟然是中了「無量空處」的必中（新冠）效果？



Noah Lyles 在8月9日凌晨的 200 米決賽中，以 19.70 秒的成績獲得銅牌，這對於剛剛在巴黎奧運會 100 米賽事中奪金的他來說，似乎並不符合他的實力。賽後 Noah Lyles 被發現需要坐著輪椅離開賽場，這引發了外界對其健康狀況的廣泛猜測。隨後，在接受媒體採訪時透露，原來確診感染了COVID-19。

200m 決賽時，Noah Lyles 因確診 COVID-19 影響狀態（Google圖片）

中COVID照拎獎牌

Noah Lyles 解釋指，在賽前幾天就已經感到不適，出現發冷、肌肉酸痛和喉嚨痛等症狀。於是，他在比賽前的清晨進行了 COVID-19 測試，結果呈陽性。為了避免影響比賽，他選擇在奧運村附近的酒店進行隔離，並在美國田徑隊醫療團隊的指導下，使用了盡可能多的藥物來維持身體的競技狀態。儘管如此，Lyles仍然堅持參賽，並表示從未考慮過退出比賽。他坦言，這次比賽並不是他最好的狀態，但他仍然對自己能夠在感染COVID-19後奪得銅牌感到自豪。

勇奪巴黎奧運男子 100m 金牌（Google圖片）

集齊黑暗大法師（Google圖片）

動漫Power！

Noah Lyles 除了出色的短跑天賦和技術，熱愛動漫的他也因而收獲了一大群粉絲。《遊戲王》、《龍珠》、《咒術迴戰》的內容都時常出現在 Noah Lyles 身上，更成為他賽前和慶祝的招牌動作。沒想到，在 200m 準確賽時使用的「無量空處」，卻反讓自己中了領域的必中效果，無奈中 COVID-19 無限接近 200m 金牌。

講到 Noah Lyles 熱愛動漫，不得不提由於他在大型田徑比賽展示對動漫的喜愛，影響力已散播海外，日本有些店舖更設有「Noah Lyles 2冠達成記念」的紙達，擺上他在比賽時拿出過的「青眼白龍」、「黑暗大法師」，以特價出售。

集齊黑暗大法師（Google圖片）

目前，Noah Lyles 仍需決定是否參加 4x100 米接力賽。他表示將與隊友進行討論，並根據團隊的意見做出最終決定。他也有在社交媒體上表示，儘管這不是他夢想中的奧運會，但仍為他帶來了無限的喜悅，相信喜歡他的粉絲也有被其激氣感染到。

資料來源：The Guardian