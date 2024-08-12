香港玩具品牌 threezero 近年全力搶攻日本市場，由竹谷隆之設計的《傳說巨神》、由原設計師出渕裕監修的《機動警察》，隻隻都好正！他們在8月9日至8月18日會威到過日本，在大阪旅遊熱點梅田的Yodobashi Camera 多媒體梅田店舉行機甲展2024（大阪）。本文還會提供其他玩具迷去大阪／京都必行景點。



機甲展不只得threezero自家玩具睇，還組合了16間日本及國際機甲玩具品牌，包括日本的Good Smile Company及MegaHouse。大熱作品包括《變形金剛》、《高智能方程式》、《新世紀福音戰士新劇場版》、《洛克人 X》、《機動警察》、《高智能方程式》、《Marvel Studios鋼鐵奇俠》、《裝甲騎兵VOTOMS》、《傳說巨神伊迪安》、《勇氣爆發Bang Bravern》，展區分為1/F和B2F兩處，又請到日本人氣模型師Naoki及玩具評測創作者Wotafa搞分享會，超正！

Yodobashi Camera 梅田店舉行機甲展2024（大阪）

Yodobashi Camera 梅田店舉行機甲展2024（大阪）

Yodobashi Camera 梅田店舉行機甲展2024（大阪）

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大阪｜梅田地下鐵直連．Yodobashi成層賣玩具

常去大阪的相信也不用我介紹，今次這個Threezero 「機甲展」正是於地下鐵梅田站上面的大型電器鋪Yodobashii舉行。就算沒有這個展覽，此處也是梅田最大型的玩具賣場，全層都是賣大人細路玩具／模型／遊戲／影音光碟，可以行半日。樓上8樓有food court，掃完貨可以醫肚。大阪府大阪市北区大深町1-1

大阪｜梅田萬代官店「TAMASHII SPOT OSAKA」

不太多人知道，其實BANDAI TAMASHII 在大阪也有專門店，各種店內限定品比秋葉原那邊更易入手，不過都要留意，由於位置偏遠，從梅田站行過去最少15分鐘，最好先上網睇睇新品上架日期才決定去不去。更重要是有些限定品需要先網上抽籤，成功中籤才能買到。（官網）大阪府大阪市北区茶屋町15-22 JMFビル梅田01

大阪｜日本橋電電城地標高達搬位

雖然大阪日本橋的DenDen Town 有「大阪秋葉原」的美喻，疫情期間不少都已結業，並重新搬鋪整理。當中要留意外牆有大型高達海報的Kids Land Hobby館已整理到同街Super Kids Land本店，與非高達科幻類玩具模型一場行晒。（大阪府大阪市浪速区日本橋4-12-4）

上新電機 Super Kids Land 日本橋店官網圖片

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高達迷推薦必去！Jungle 新店專賣機械人

Jungle是一家有全新有二手賣的玩具店，也有美漫、變形金剛買，不過以前得2間細店非常之迫。今年它們將「科幻機械人」類別的玩具全部搬到對面馬路的新店「ジャングル空想的機械館」，大間好行，還會有不同作品專區。（大阪府大阪市浪速区日本橋3-7-5）

ジャングル空想的機械館 官方twitter圖片

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美國街Mandarake也搬到日本橋了

以前大阪區Mandarake要由心齋街行去美國村那邊，最快都要行30分鐘（梅田都有間但很細），美國村分店「まんだらけ グランドカオス」原來在10月已經搬到日本橋DenDen Town非常方便。行完Jungle、Volks、駿河屋記得要去埋。（大阪市浪速区日本橋4丁目12-6）

まんだらけ グランドカオス twitter圖片

心齋橋大丸百貨｜Pokemon Center DX / Pokemon Cafe

香港人去心齋橋一般都是行藥店、Donki，很少知道該區的大丸百貨9樓其實有家Pokemon Center DX 以及寶可夢主題 Cafe。（大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館9階）

心齋橋大丸Pokemon Center DX

京都高島屋大變身｜加重宅味

京都都有動漫景點了，向來只做中年中產生意的京都髙島屋，10月17日有新場「京都髙島屋S.C.」開張，店鋪耳目一新加重宅味，大門口有巨型水管Mario，原來是Nintendo Kyoto 任天堂旗艦店，同場還有裝修得像神社「呃鬼佬」打卡的Mandarake京都店。（京都市下京區四條通河原町西入真町52番地）

Nintendo Kyoto 任天堂旗艦店