高達偷龍轉鳳騙案第2彈｜HG脈衝、元祖模型被換盒｜同香港人有關｜早前才講到一單「Metal Build 突擊自由高達 2024版」被拆盒偷走內容換入垃圾，偷龍轉鳳呃賣家的騙案，想不到「高達偷龍轉鳳騙案」又有「第2彈」！仲要關香港人事？



今次涉案的貨品為《高達》塑膠模型，話說一家日本模型店在 X (舊Twitter) 張貼了兩張圖片，指店內的高達模型被人換了盒。簡單講就是拿定價較高的模型、偷換入定價便宜的模型盒再付款，只為貪那區區1000幾日圓的差價（50港元左右）就以身試法。按照圖中的外盒／內容組合，盒內是比較便宜的貨品，可見賊人已經成功得手。店方隨時宣布以後所有模型在付款前都不可以開盒。

X@Hobbyland_akiba 截圖

分析相片，一張是HGCE 1/144 脈衝高達（1980日圓）的包裝但盒內是EG版Nu Gundam（1100日圓）、另一盒是HG 元祖高達（1100日圓）的包裝但盒內是HG版風靈高達（1430日圓）；店方發現有人疑似將模型包裝盒偷龍轉鳳！

網民回應表示，現時大部份玩具店，模型都已經用膠紙封盒、大電器店會打上膠帶，已無法再在買模型前看看是否合心水、睇睇說明書是否難砌「呢間家小店如此佛心，不法份子卻為幾十元差價偷龍轉鳳，真是無法原諒。」「有冇CCTV，報警啦！呢D害群之馬一定要拉！」「我以前就買過一盒被人換過，返到屋企一開都唔係同一隻野」

雖然話跟香港有關，但不要先入為主以為我是指香港人作案。原來今次受害店家，是香港大型連鎖模型店「玩具模型倉」的秋葉原分店，慘呀！