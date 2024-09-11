幪面超人50週年展香港站76折購票早鳥優惠｜Geats志田音音來港｜集合昭和、平成、令和三代「拉打」的《幪面超人 50 週年紀念展》將於由9月28日至11月24日，於尖沙咀動漫文化基地 INCUBASE Arena 舉行，更是這日本東映主辦展覽的首個海外展點！門票已開始預售，教你點樣76折買飛，兼睇埋入場特典、紀念場刊、紀念幣套裝款式！另外《幪面超人Geats》內飾演景和家組的美女「志田音音」將擔任開幕嘉賓，想見她也有方法！馬上教埋你！



「陪伴你成長的幪面超人是誰？」

今次官方展覽的口號「陪伴你成長的幪面超人是誰？」展覽內容由昭和「榮光之10人」、去到小中興的Black及RX，以至古迦開始的「平成」、「新平成」二十騎士，以至令和的ZERO-ONE、SABER 及最新的GOTCHARD，身為「拉打粉絲」實在很難不入場支持屬於你成長過程中的那位英雄。01空間將於9月9日下午4時開售，更有一個方法可以用會員分數半價換飛！（各種門票資訊可以看本文最後部份） 限量即搶 👉 早鳥76折門票

《幪面超人 50 週年紀念展》被喻為幪面超人史上最大規模展覽

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昭和．平成．令和三代拉打入場特典！

所有購票入場人仕均可獲贈限量幪面超人透明相框1張！9 種款式隨機送出，分別有2張昭和拉打（由新1號以至RX）、2張平成（空我至Decade）、2張新平成拉打(W至時王），1張令和拉打（頭5位Zero One至Geats），而最經典的舊1號以及香港最新播放的幪面超人GOTCHARD就會各自獨立1張。想儲齊要入場幾多次呢？限量即搶 👉 早鳥76折門票

所有購票入場人仕獲贈送限量幪面超人透明相框1張！9 種款式隨機送出

《幪面超人50週年紀念展》香港站

展覽日期：2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 24 日

展覽時間：10:00 – 22:00（建議最後入場時間 21:00）

建議體驗時間：45 分鐘

展覽地址：香港尖沙咀廣東道 30 號 Anima Tokyo 1 樓 INCUBASE Arena



門券類型及售價：

• 預售雙人票 HK$168/套 (原價$220) (購買預售雙人票的 2 人必須一同進入展覽場地)

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• 預售特典票 HK$158/套 (原價$168) 預售特典票包含1張入場票及 2 張特別紀念卡，共 3 款設計，隨機送出

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預售特典票 HK$158/套 (原價$168) 預售特典票包含1張入場票及 2 張特別紀念卡，共 3 款設計，隨機送出

• 展期單人票 – HK$ 110/張

• 展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張 （入場需持有有效學生證正本作實）

• 展期特典票 – HK$168/套 (展期特典票包含 1 張立體紀念卡，共 5 款設計隨機送出，樣式未定)

預售《幪面超人50週年紀念展》限定紀念特刊

限定紀念特刊包含1張入場票及紀念特刊，特刊收錄了《幪面超人50週年紀念展》日本站的展品，亦收錄了藤岡弘、佐々木剛、千葉治郎特別座談會的內容（預售 $499/套）

預售限定 👉 限定紀念特刊連入場門票

預售《幪面超人50週年紀念展》限定紀念特刊

預售《幪面超人50週年紀念展》紀念幣套裝

紀念幣套裝包含1張入場票及一套5款紀念幣連收納盒，每款包含2枚紀念幣及2張明信片，（預售$1680/套）

預售限定 👉 紀念幣套裝連入場門票

預售《幪面超人50週年紀念展》紀念幣套裝

在《幪面超人GEATS》飾演幪面超人HAKUBI（ 仮面ライダーハクビ ）／櫻井沙羅的女星「志田音音」將於9月27日出席展覽開幕儀式，粉絲當日有機會跟她大合照，以及率先入場參觀，報名條件如下：

於 9月 20 日上午 11 時或之前購買 《幪面超人50週年展》紀念幣套票乙份，經會方核對後，將於官方粉絲專頁公佈 10 位幸運兒，可於開幕禮跟志田音音大合照，並獲得志田音音親筆簽名海報一張，而且可以率先參加當天的VIP優先場觀展。（活動內容及報名詳情以專頁發佈內容為準）

香港站增設原創展區

《幪面超人 50 週年紀念展》被喻為幪面超人史上最大規模展覽，由2022年名古屋開展，再到福岡、東京、鹿兒島巡迴展出，如今終於衝出日本，而海外首站就定於香港。香港站絕不因為移師海外而偷工減料，將忠實重現日本展覽內容： 1:1 立像、石之森先生的漫畫原稿複製本、電視劇道具及演員戲服複製品，以至幪面超人最重要的道具「變身腰帶」，都一一到齊。此外，香港站還加設了原創展區，有大量打卡位等你影相。看完展覽當然還有pop up store發售官方展覽商品及香港站特別版周邊。

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平成十騎結集（日本展覽圖片）

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