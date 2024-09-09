幪面超人50週年展香港門票開售半價換飛｜入場特典公開拉打迷必搶｜《幪面超人》由1971年誕生以來，昭和、平成、令和三代英雄一直陪住香港fans成長，由9月28日至11月24日，尖沙咀動漫文化基地 INCUBASE Arena 將舉辦《幪面超人 50 週年紀念展》，一個展全紀錄幪面超人系列的「榮光軌跡」，更是本展覽的海外首站！門票在9月9月下午4時起開售，多款前賣券、入場特典款式同步公開！教你一個方法半價換飛、拉打粉絲不能錯過！



「陪伴你成長的幪面超人是誰？」

今次官方展覽的口號「陪伴你成長的幪面超人是誰？」展覽內容由昭和「榮光之10人」、去到小中興的Black及RX，以至古迦開始的「平成」、「新平成」二十騎士，以至令和的ZERO-ONE、SABER 及最新的GOTCHARD，身為「拉打粉絲」實在很難不入場支持屬於你成長過程中的那位英雄。01空間將於9月9日下午4時開售，更有一個方法可以用會員分數半價換飛！（各種門票資訊可以看本文最後部份） 早鳥門票連結 — 即將開售

《幪面超人 50 週年紀念展》被喻為幪面超人史上最大規模展覽

柯南展香港站直擊｜1方法半價買飛．踢波飛車互動體驗7部電影情節

昭和．平成．令和三代拉打入場特典！

所有購票入場人仕獲贈送限量幪面超人透明相框1張！9 種款式隨機送出，分別有2張昭和拉打（由新1號以至RX）、2張平成（空我至Decade）、2張新平成拉打(W至時王），1張令和拉打（頭5位Zero One至Geats），而最經典的舊1號以及香港最新播放的幪面超人GOTCHARD就會各自獨立1張。想儲齊要入場幾多次呢？

《幪面超人50週年紀念展》香港站

展覽日期：2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 24 日

展覽時間：10:00 – 22:00（建議最後入場時間 21:00）

建議體驗時間：45 分鐘

展覽地址：香港尖沙咀廣東道 30 號 Anima Tokyo 1 樓 INCUBASE Arena



門券類型及售價：

• 預售雙人票 – HK$168/套 (購買預售雙人票的 2 人必須一同進入展覽場地)

• 預售特典票 – HK$158/套 (預售特典票包含 1 張立體紀念卡，共 5 款設計，隨機送出。)

• 展期單人票 – HK$ 110/張

•展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張 （入場需持有有效學生證正本作實）

• 展期特典票 – HK$168/套 (展期特典票包含 1 張立體紀念卡，共 5 款設計，隨機送出。)

所有購票入場人仕獲贈送限量幪面超人透明相框1張！9 種款式隨機送出

其他會場限定紀念品的發售／換購方法未公開，現在先行給大家看看樣式！！！

全5種紀錄幣套裝

香港站增設原創展區

《幪面超人 50 週年紀念展》被喻為幪面超人史上最大規模展覽，由2022年名古屋開展，再到福岡、東京、鹿兒島巡迴展出，如今終於衝出日本，而海外首站就定於香港。香港站絕不因為移師海外而偷工減料，將忠實重現日本展覽內容： 1:1 立像、石之森先生的漫畫原稿複製本、電視劇道具及演員戲服複製品，以至幪面超人最重要的道具「變身腰帶」，都一一到齊。此外，香港站還加設了原創展區，有大量打卡位等你影相。看完展覽當然還有pop up store發售官方展覽商品及香港站特別版周邊。早鳥門票連結 — 即將開售

平成十騎結集（日本展覽圖片）

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