《咒術迴戰》作者侮華？抖音玩具店下架商品反制｜《咒術迴戰》尚有1個月就結束漫畫連載，本身就引起網民熱話，但想不到花生不斷，近日有家抖音動漫精品帶貨店「貓兒谷子店」發通告，遣責《咒術迴戰》作者芥見下下發文恭賀侮華作品《我的英雄學院》連載結束，宣布永久下架《咒術迴戰》商品。



為何中國店家如此生氣？

查看了「貓兒谷子店」的抖音，發現店方本身本來應該是《咒術迴戰》粉絲，有不少相關產品的帶貨紀錄。想不到《咒術迴戰》作者芥見早前為老友《我英》堀越耕平寫的短短一句完結賀詞：「要是沒有我的英雄學院，咒術也不會開始」竟然令到店主如此氣憤！

《咒術迴戰》作者芥見下下，與《我英》作者堀越耕平非常老友，不單在作者話留言中常常有互動，更曾繪畫對方作品的插畫。

《我英》點解被指侮華？點擊放大圖片細睇詳情

那麼《我英》又載了甚麼事被指侮華呢？原來在2020年，《我的英雄學院》中一個名為「志賀丸太」的科學家，原來其名字中包含一些映射了日軍在二戰期間，於中國／韓國活捉平民進行生化武器的731部隊有關。被指挑起了國仇家恨，事件在Twitter引發「炎上」，大量中國、韓國揚言抵制。最終集英社《週刊少年Jump》編輯部及《我的英雄學院》堀越耕平更發表了道歉聲明。

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《週刊少年Jump》編輯部當時發出公告，聲稱起出一個令人聯想起過去史實的名字並非作者和編輯部的本意。所以跟作者商議後決定為角色改名。無論如何，編輯部同作者堀越耕平已在Twitter出文致歉（點擊放大圖片細睇詳情）：