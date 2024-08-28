FB、IG第三方濾鏡Meta Spark明年下架 網民:冇雪餅Filter唔敢自拍｜Meta於昨晚(27日)宣佈將於2025年1月14日關閉Meta Spark，即是說Facebook及IG的第三方濾鏡都會下架，令網友慘叫驚呼沒有Filter不敢自拍！



Meta宣佈第三方濾鏡下架

Meta於昨日(27日)宣佈將於明年1月14日開始關閉Meta Spark，內文指「經過徹底評估後，我們決定關閉 Meta Spark 的第三方工具和內容平台，該決定於 2025 年 1 月 14 日星期二生效。這意味著從這天開始，第三方（包括品牌和 AR 創作者社群）建立的擴增實境 (AR) 效果將不再可用！比如「雪餅」、「狗狗」等香港人IG直播時最愛用的濾鏡都不能再使用，消息一出之後讓大批網民驚呼：「冇Filter唔敢自拍！」

有不少人包括明星都會用「雪餅」濾鏡自拍，例如韓星權志龍(@xxxibgdrgn)

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網民：冇雪餅濾鏡自拍唔到

有人指「停掉的話我可能再也不會發自拍了」(《九品芝麻官》劇照)

此消息讓大批網民感到震驚及擔憂，其中最多人關心的濾鏡就是俗稱「雪餅」的濾鏡，雪餅濾鏡開啟之後會在人臉上出現多個白點，亦會有修容效果，深受不少人愛戴。有人馬上向其他人求救詢問在哪裡會有雪餅濾鏡，稱沒有它不能自拍。有人指「IG的濾鏡是最自然的美顏，適合素顏拍照」亦有人指「停掉的話我可能再也不會發自拍了」。不過也有人認這樣「大家要勇敢接受自己真實的長相，也幫助一些網友不要再被照騙」，有人則分析Meta背後的商業策略：「我覺得應該只是先嚇嚇你，然後就變成line，一個濾鏡賣多少這樣吧」。

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現在先於IG拍下大批照片備用

有網民提醒大家可以現在先於IG拍下大批照片備用，即睇如何透過「搜尋」特定主題的濾鏡來增加選項，創造出更合適的限動風格。

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