豐澤開倉特賣場9月現場直擊｜100蚊起買電腦、手機、小米吸塵機等

豐澤開倉特賣場 2024年9月現場直擊｜2024年9月豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉了，今次仍有不少手機、電腦、平板及家電特價，而且更設有。家電方面亦有很多雪櫃、空清機、洗衣機陳列品、整修品劈價清貨，立刻為大家報導現場有什麼值得入手新品。



荃灣豐澤特賣場每年均舉行數次開倉清貨，將手機、電腦、MacBook、家電的陳列品、整修品或退換品劈價低至100元清貨，今次更特設$100+/$300+/$500+專區，想搵至筍心頭好就更易！最多人搶當然是二手有價的Apple產品，今次還有大量手機賣，如小米、華為、Sony、Nokia手機／平板電腦，以各式家電均會劈價出售。

另外，由即日傍晚開始（9月7日下午大約4時開始），不需要預約都可以walk-in前往，有興趣的可直接前往。

今次注目的精選產品

今次注目的精選產品

豐澤開倉特賣場主打手機、平板及電腦及等家電產品劈價。（圖為4月特賣場實況）

今次特設100+/200+/300+/400+/500+區

+ 4

以下精選值得快搶產品👇👇

👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

iPhone 15 Pro Max都有，不過數量有限，應該出文時都已經售罄了。

+ 10

🖥手提電腦類別

+ 26

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 41

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 11

📺家電及美容類別

+ 75

荃灣豐澤開倉特賣場2024 9月詳情

日期：2024年9月6至9月15日

時間：每日早上11:30至晚上8:00

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止